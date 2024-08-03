Milli Atlet Ersu Şaşma Paris'te Adını Finale Yazdırdı! Olimpiyatlar'da Bir İkonik Poz da Şaşma'dan Geldi!
Milli Atlet Ersu Şaşma Paris'te Adını Finale Yazdırdı! Olimpiyatlar'da Bir İkonik Poz da Şaşma'dan Geldi!
Tüm hızıyla devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir milli atlet Ersu Şaşma, finale yükseldi! Erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75 metrelik atlayışıyla adını finale yazdıran milli gururumuz havada antrenörüne verdiği selamla 'Ne yapıyor bu Türkler?' dedirtti.
İşte, milli atlet Ersu Şaşma'nın ses getiren olimpiyat başarısı!
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama elemelerinde milli atlet Ersu Şaşma, büyük bir başarıya daha imza attı.
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Milli gururumuz Ersu Şaşma'nın 5.75 metrelik atlayışı onu hem final taşıdı hem de dünyanın gündemine!
Gelin, yetenekli sporcumuz Ersu Şaşma'nın atlayışına ve havada verdiği keyifli pozuna bir kez daha bakalım!
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O zaman gelsin yeni duvar kağıdı: Seninle gurur duyuyoruz Ersu Şaşma!
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