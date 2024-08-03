Milli Atlet Ersu Şaşma Paris'te Adını Finale Yazdırdı! Olimpiyatlar'da Bir İkonik Poz da Şaşma'dan Geldi!

Tüm hızıyla devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir milli atlet Ersu Şaşma, finale yükseldi! Erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75 metrelik atlayışıyla adını finale yazdıran milli gururumuz havada antrenörüne verdiği selamla 'Ne yapıyor bu Türkler?' dedirtti.

İşte, milli atlet Ersu Şaşma'nın ses getiren olimpiyat başarısı!