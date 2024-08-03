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Elif Berra Gökkır Kimdir? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükselen Milli Okçu Elif Berra Gökkır

Elif Berra Gökkır Kimdir? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükselen Milli Okçu Elif Berra Gökkır

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 12:56

2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporcularımız, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli okçu Elif Berra Gökkır da 6-4'lük galibiyet ile adını çeyrek finale yazdırdı. Gelin, genç ve yetenekli sporcumuz Elif Berra Gökkır'ı yakından tanıyalım. Peki, Elif Berra Gökkır kimdir? 

İşte, detaylar...

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Elif Berra Gökkır Kimdir?

Elif Berra Gökkır Kimdir?

Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 tarihinde dünyaya geldi. Kadınlar klasik yay etkinliğinde ülkemizi temsil eden genç ve başarılı sporcu, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda yerini aldı. 

Genç yaşında elde ettiği başarıyla ülkemizi gururlandıran milli okçu Elif Berra Gökkır, Olimpiyatlar'da adını çeyrek finale yazdıran isim oldu.

Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'ndan, ülkemize Bronz madalyayla dönmüştü.

Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'ndan, ülkemize Bronz madalyayla dönmüştü.

Aynı yıl, Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında ise bu kez de takım arkadaşlarıyla beraber Bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Aynı yıl, Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında ise bu kez de takım arkadaşlarıyla beraber Bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Yetenekli sporcumuz Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yeteneklerini sergiliyor!

Yetenekli sporcumuz Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yeteneklerini sergiliyor!

2024 Paris Olimpiyatları'nda Okçuluk Karışık Elemeleri’nde milli okçumuz Mete Gazoz ile birlikte ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden Elif Berra Gökkır, şimdi de bireysel olarak mücadeleye devam ediyor.

Gökkır, genel sıralama turlarında topladığı 671 puan ile 5. sırada yerini almıştı. 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen okçuluk kadınlar bireysel son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Gökkır, genel sıralama turlarında topladığı 671 puan ile 5. sırada yerini almıştı. 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen okçuluk kadınlar bireysel son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

17 yaşındaki genç sporcu önce ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü. Ama azmiyle üçüncü ve dördüncü sette, resmen oyuna geri döndü ve önce skoru eşitledi. Sonra da dünya 3'üncüsü rakibini 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Milli gururumuz sükunetle başarıyı kucakladı, tebrikler Elif Berra Gökkır!

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