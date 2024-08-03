Elif Berra Gökkır Kimdir? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükselen Milli Okçu Elif Berra Gökkır
Elif Berra Gökkır Kimdir? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükselen Milli Okçu Elif Berra Gökkır
2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporcularımız, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Milli okçu Elif Berra Gökkır da 6-4'lük galibiyet ile adını çeyrek finale yazdırdı. Gelin, genç ve yetenekli sporcumuz Elif Berra Gökkır'ı yakından tanıyalım. Peki, Elif Berra Gökkır kimdir?
İşte, detaylar...
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Elif Berra Gökkır Kimdir?
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Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Kıta Eleme Turnuvası'ndan, ülkemize Bronz madalyayla dönmüştü.
Aynı yıl, Avrupa Grand Prix'sinin Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen ilk ayağında ise bu kez de takım arkadaşlarıyla beraber Bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Yetenekli sporcumuz Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yeteneklerini sergiliyor!
Gökkır, genel sıralama turlarında topladığı 671 puan ile 5. sırada yerini almıştı. 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen okçuluk kadınlar bireysel son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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Milli gururumuz sükunetle başarıyı kucakladı, tebrikler Elif Berra Gökkır!
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