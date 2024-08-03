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Milli Atlet Tuğba Danışmaz Kimdir? Avrupa İkincisi Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda

Milli Atlet Tuğba Danışmaz Kimdir? Avrupa İkincisi Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 12:23

Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılı performansıyla bir kez daha ülkesini gururlandırdı. Yetenekli ve genç sporcumuz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın finalinde 14.57 metrelik atlayışıyla ülkemize Avrupa ikinciliğiyle dönmüştü. Danışmaz, bu kez finale kalamadı. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? 

İşte, milli gururumuz Tuğba Danışmaz'ın başarıları...

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Tuğba Danışmaz Kimdir?

Tuğba Danışmaz Kimdir?

Tuğba Danışmaz, 1 Eylül 1999 tarihinde dünyaya geldi. Uzun atlamada ve üç adım atlama dalında başarılarıyla ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Danışmaz, ENKA Spor Kulübü'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kariyerinin ilk önemli başarısını 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada beşincilikle elde etti.

Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kariyerinin ilk önemli başarısını 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada beşincilikle elde etti.

2019 yılında Bursa'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi'nin ilk ayağında, üç adım atlamada 13,80 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu tam 12 yıl sonra kırdı.

2019 yılında Bursa'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi'nin ilk ayağında, üç adım atlamada 13,80 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu tam 12 yıl sonra kırdı.

Danışmaz, bu dönemde İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama dalında gümüş madalya kazandı. Burada elde ettiği başarı ile ayrıca kendi ülke rekorunu da geliştirmiş oldu.

Danışmaz, bu dönemde İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama dalında gümüş madalya kazandı. Burada elde ettiği başarı ile ayrıca kendi ülke rekorunu da geliştirmiş oldu.

2023 yılında Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışlarında 14,31 metrelik derecesiyle bir kez daha Türkiye rekorunu kıran Tuğba Danışmaz, altın madalyanın sahibi oldu.

2024 yılında ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale 14.27 metrelik atlayışıyla yükselen Danışmaz, finalde 14.57 metrelik atlayışıyla Avrupa ikincisi olarak ülkemize milli gurur yaşattı.

2024 yılında ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale 14.27 metrelik atlayışıyla yükselen Danışmaz, finalde 14.57 metrelik atlayışıyla Avrupa ikincisi olarak ülkemize milli gurur yaşattı.

Bu atlayışıyla kendisine ait olan 14.52 metrelik Türkiye rekorunu da kırdı. Milli gururumuz bu sayede Paris Olimpiyatları'na adını yazdırdı!

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Yetenekli ve genç sporcumuz bu kez 2024 Paris Olimpiyatları'ndan erken ayrıldı.

Göz yaşları içinde kalan Tuğba Danışmaz, 'Bugün mutluluktan ağlıyor olmayı tercih ederdim' dese de biz onunla gurur duyuyoruz. Yolun açık olsun...

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