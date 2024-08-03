Milli Atlet Tuğba Danışmaz Kimdir? Avrupa İkincisi Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda
Milli Atlet Tuğba Danışmaz Kimdir? Avrupa İkincisi Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda
Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılı performansıyla bir kez daha ülkesini gururlandırdı. Yetenekli ve genç sporcumuz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın finalinde 14.57 metrelik atlayışıyla ülkemize Avrupa ikinciliğiyle dönmüştü. Danışmaz, bu kez finale kalamadı. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir?
İşte, milli gururumuz Tuğba Danışmaz'ın başarıları...
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Tuğba Danışmaz Kimdir?
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Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kariyerinin ilk önemli başarısını 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada beşincilikle elde etti.
2019 yılında Bursa'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi'nin ilk ayağında, üç adım atlamada 13,80 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu tam 12 yıl sonra kırdı.
Danışmaz, bu dönemde İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama dalında gümüş madalya kazandı. Burada elde ettiği başarı ile ayrıca kendi ülke rekorunu da geliştirmiş oldu.
2024 yılında ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale 14.27 metrelik atlayışıyla yükselen Danışmaz, finalde 14.57 metrelik atlayışıyla Avrupa ikincisi olarak ülkemize milli gurur yaşattı.
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Yetenekli ve genç sporcumuz bu kez 2024 Paris Olimpiyatları'ndan erken ayrıldı.
Göz yaşları içinde kalan Tuğba Danışmaz, 'Bugün mutluluktan ağlıyor olmayı tercih ederdim' dese de biz onunla gurur duyuyoruz. Yolun açık olsun...
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