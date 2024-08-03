Milli Atlet Tuğba Danışmaz Kimdir? Avrupa İkincisi Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda

Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılı performansıyla bir kez daha ülkesini gururlandırdı. Yetenekli ve genç sporcumuz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın finalinde 14.57 metrelik atlayışıyla ülkemize Avrupa ikinciliğiyle dönmüştü. Danışmaz, bu kez finale kalamadı. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir?

İşte, milli gururumuz Tuğba Danışmaz'ın başarıları...