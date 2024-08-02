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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Atlet Buse Savaşkan Adını Finale Yazdırdı!

etiket Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Atlet Buse Savaşkan Adını Finale Yazdırdı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 13:42 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 14:55

Tüm hızıyla devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli atletimiz Buse Savaşkan, adını finale yazırdı. Kadınlar yüksek atlamada 1.92 metrelik atlayışıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken başarılı sporcumuz, ülkemize bir zafer daha getirmeye hazır.

İşte, detaylar...

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Kıbrıslı Türk kızı Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda büyük bir başarı elde etti!

Kıbrıslı Türk kızı Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda büyük bir başarı elde etti!

2020 yılında açık havada yüksek atlama, 2021'de ise salonda yüksek atlama Türkiye şampiyonu olan Buse Savaşkan, bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada adını finale yazdırdı!

2020 yılında açık havada yüksek atlama, 2021'de ise salonda yüksek atlama Türkiye şampiyonu olan Buse Savaşkan, bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada adını finale yazdırdı!

Savaşkan'ın ikinci hakkında gerçekleştirdiği 1.92 metrelik atışı ise tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Peki, Buse Savaşkan Kimdir?

İşte, ülkemize eşsiz bir gurur yaşatan milli atlet Buse Savaşkan'ın adını finale yazdıran atışı

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