Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Atlet Buse Savaşkan Adını Finale Yazdırdı!

Tüm hızıyla devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli atletimiz Buse Savaşkan, adını finale yazırdı. Kadınlar yüksek atlamada 1.92 metrelik atlayışıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken başarılı sporcumuz, ülkemize bir zafer daha getirmeye hazır.

İşte, detaylar...