Paris 2024 Olimpiyatları'nda Adını Finale Yazdıran Milli Atlet Buse Savaşkan'ı Yakından Tanıyalım!

2024 Paris Olimpiyatları’nda adından söz ettiren milli atletimiz Buse Savaşkan, adeta bir yıldız gibi parlıyor! Kadınlar yüksek atlamada 1.92 metrelik etkileyici atlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Savaşkan, ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. Peki, kimdir bu başarılı sporcu?