Paris 2024 Olimpiyatları'nda Adını Finale Yazdıran Milli Atlet Buse Savaşkan'ı Yakından Tanıyalım!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Adını Finale Yazdıran Milli Atlet Buse Savaşkan'ı Yakından Tanıyalım!
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Türkiye, Paris'te yapılan elemelerde, 1,92 metrelik etkileyici atlayışıyla finale yükselen Buse Savaşkan'ı konuşuyor.
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2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra, olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk kadın atlet olarak tarih yazdı.
Başarılı atlet 2024 Paris Olimpiyatları’na gitme hakkı kazandığında KKTC’de düzenlenen “Road to Paris” başlıklı basın toplantısına görüntülü olarak katılarak olimpiyat yolculuğuna dair duygularını şu sözlerle paylaşmıştı:
“Bu yola çıktığımızda hedefim vardı, ama çok zor bir yolculuktu başarabileceğimizin herkes farkındaydı ben çok kaygılıydım”
Toplantıda konuşan Buse Savaşkan’ın annesi Faika Savaşkan, duygularını “Her zaman başarılı ve şanslıydı. Son olimpiyatları da başardı onunla gurur duyuyoruz. Hep yan yana olamıyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etmişti.
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Milli atletin babası İlhan Savaşkan da kızının gençliğinde de futbol oynadığını, sporu çok sevdiğini söyleyerek, “Annesi de öyle Buse için elimizden geleni yaptık” diye konuşmuştu.
Gelelim hakkındaki diğer bilgilere: Kıbrıslı Türk atlet 24 Şubat 1999 doğumlu. 2016 yılında, Tiflis'teki Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda ilk uluslararası deneyimini yaşadı ve 1,75 m ile elemelerde elendi. Ancak bu deneyim, onun azmini ve yeteneğini pekiştirdi.
2019'da İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m'lik performansıyla finalleri kaçırmış olsa da, bu yıl tecrübelerini daha da geliştirdi. 2020 yılında açık havada, ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olarak ulusal arenada başarılı performanslar sergiledi.
Savaşkan'ın 2021'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile kazandığı bronz madalya, onun atletizmdeki yükselen grafiğinin bir göstergesi oldu.
Ayrıca, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ve İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile elde ettiği beşincilik ve altıncılık dereceleri, onun uluslararası düzeydeki yeteneklerini pekiştirdi.
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Savaşkan sosyal medyayı da aktif kullanıyor. İşte Instagram hesabı👇
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