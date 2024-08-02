Görüş Bildir
Haberler
Spor
Fenerbahçeli Szymanski’nin Kız Arkadaşı Daria BTK’nın Instagram'a Erişim Engelini Fena Tiye Aldı

Fenerbahçeli Szymanski’nin Kız Arkadaşı Daria BTK’nın Instagram'a Erişim Engelini Fena Tiye Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 13:35 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 13:43

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın Türkiye'deki erişiminin engellenmesi, basında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli oyuncu Szymanski'nin kız arkadaşı Daria da durumu yaptığı paylaşımla tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mahkeme kararı olmaksızın re’sen kapatma yetkisini kullanarak Türkiye’den Instagram’a erişimi yasakladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mahkeme kararı olmaksızın re’sen kapatma yetkisini kullanarak Türkiye’den Instagram’a erişimi yasakladı.

Türkiye’de 58 milyon kullanıcısı olan Instagram’a getirilen bu erişim engeli, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Ülkede her kesimden tepkiler gelmeye devam ederken, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski’nin kız arkadaşı Daria'nın paylaşımı dikkat çekti.

Ülkede her kesimden tepkiler gelmeye devam ederken, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski’nin kız arkadaşı Daria'nın paylaşımı dikkat çekti.

Daria paylaşımıyla durumu böyle Tiye aldı: "Kahvesiz ama VPN’li bir sabah."

Daria paylaşımıyla durumu böyle Tiye aldı: "Kahvesiz ama VPN’li bir sabah."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın