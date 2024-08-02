Fenerbahçeli Szymanski’nin Kız Arkadaşı Daria BTK’nın Instagram'a Erişim Engelini Fena Tiye Aldı
Fenerbahçeli Szymanski’nin Kız Arkadaşı Daria BTK’nın Instagram'a Erişim Engelini Fena Tiye Aldı
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın Türkiye'deki erişiminin engellenmesi, basında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli oyuncu Szymanski'nin kız arkadaşı Daria da durumu yaptığı paylaşımla tiye aldı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mahkeme kararı olmaksızın re’sen kapatma yetkisini kullanarak Türkiye’den Instagram’a erişimi yasakladı.
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Ülkede her kesimden tepkiler gelmeye devam ederken, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski’nin kız arkadaşı Daria'nın paylaşımı dikkat çekti.
Daria paylaşımıyla durumu böyle Tiye aldı: "Kahvesiz ama VPN’li bir sabah."
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