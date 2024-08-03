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Ersu Şaşma Kimdir? İkonik Pozu ile Olimpiyatlara Damga Vuran Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Başarıları

Ersu Şaşma Kimdir? İkonik Pozu ile Olimpiyatlara Damga Vuran Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Başarıları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 15:12 Son Güncelleme: 03.08.2024 - 15:15

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatları'na damgasını vurdu. Eekekler sırıkla atlama elemelerinde ustalık gerçekleştirdiği 5.75 metrelik atlayışıyla hem adını finale yazdırdı hem de havada antrenörüne verdiği selamla tüm gözleri üzerine çekti! Peki, Ersu Şaşma kimdir? 

İşte, milli gururumuz Ersu Şaşma'nın sporcu kimliği ve başarıları...

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Ersu Şaşma Kimdir?

Ersu Şaşma Kimdir?

Ersu Şaşma, 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Fenerbahçe Spor Klübü erkek atletizm takımında yer alan yetenekli sporcumuz ülkemizi bir kez daha Olimpiyatlar'da temsil ediyor.

2016 yılından beri ülkemizi temsil eden Ersu Şaşma, ilk başarısını 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonasında elde ederek Türkiye'ye bronz madalyayı getirdi.

2016 yılından beri ülkemizi temsil eden Ersu Şaşma, ilk başarısını 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonasında elde ederek Türkiye'ye bronz madalyayı getirdi.

İkinci bronz madalya ise 2019 yılında  Norveç'te gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında geldi!

2020 yılında ise İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanarak başarısına başarı kattı.

2020 yılında ise İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanarak başarısına başarı kattı.

Bir sonraki altın madalya ise 2021 yılında geldi!

Ersu Şaşma, bu dönemde Türkiye rekorunu da kırdı ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına adını yazdırdı!

Ersu Şaşma, bu dönemde Türkiye rekorunu da kırdı ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına adını yazdırdı!

Şaşma'ya Türkiye rekorunu getiren 3. Orhan Altan Kupası yarışlarındaki 5.80 metrelik atlayış, milli sporcumuzu tüm dünyaya tanıttı.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda finale çıkan milli gururumuz Ersu Şaşma, 1948 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana atlama dalında finale yükselen ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçti!

2020 Yaz Olimpiyatları'nda finale çıkan milli gururumuz Ersu Şaşma, 1948 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana atlama dalında finale yükselen ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçti!

Olimpiyat finalinde 5.70 metrelik atlayışıyla 10. sırada yerini aldı.

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Her yıl başarısına başarı katan milli oyuncumuz Ersu Şaşma, şimdi de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama elemlerinde 5.75 metrelik atlayışıyla finale adını yazdırdı.

Her yıl başarısına başarı katan milli oyuncumuz Ersu Şaşma, şimdi de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama elemlerinde 5.75 metrelik atlayışıyla finale adını yazdırdı.

Şaşma, yaptığı atlayış sırasında antrenörüne dönerek verdiği selam ise Olimpiyat tarihine geçecek bir ikonik poza daha imza attı!

Milli Gururumuz Ersu Şaşma'nın Muhteşem Atlayışı ve İkonik Pozu Haberimizde

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