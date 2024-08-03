Ersu Şaşma Kimdir? İkonik Pozu ile Olimpiyatlara Damga Vuran Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Başarıları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatları'na damgasını vurdu. Eekekler sırıkla atlama elemelerinde ustalık gerçekleştirdiği 5.75 metrelik atlayışıyla hem adını finale yazdırdı hem de havada antrenörüne verdiği selamla tüm gözleri üzerine çekti! Peki, Ersu Şaşma kimdir?

İşte, milli gururumuz Ersu Şaşma'nın sporcu kimliği ve başarıları...