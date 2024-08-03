Ersu Şaşma Kimdir? İkonik Pozu ile Olimpiyatlara Damga Vuran Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Başarıları
Ersu Şaşma Kimdir? İkonik Pozu ile Olimpiyatlara Damga Vuran Milli Atlet Ersu Şaşma'nın Başarıları
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatları'na damgasını vurdu. Eekekler sırıkla atlama elemelerinde ustalık gerçekleştirdiği 5.75 metrelik atlayışıyla hem adını finale yazdırdı hem de havada antrenörüne verdiği selamla tüm gözleri üzerine çekti! Peki, Ersu Şaşma kimdir?
İşte, milli gururumuz Ersu Şaşma'nın sporcu kimliği ve başarıları...
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Ersu Şaşma Kimdir?
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2016 yılından beri ülkemizi temsil eden Ersu Şaşma, ilk başarısını 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonasında elde ederek Türkiye'ye bronz madalyayı getirdi.
2020 yılında ise İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanarak başarısına başarı kattı.
Ersu Şaşma, bu dönemde Türkiye rekorunu da kırdı ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına adını yazdırdı!
2020 Yaz Olimpiyatları'nda finale çıkan milli gururumuz Ersu Şaşma, 1948 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana atlama dalında finale yükselen ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçti!
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Her yıl başarısına başarı katan milli oyuncumuz Ersu Şaşma, şimdi de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama elemlerinde 5.75 metrelik atlayışıyla finale adını yazdırdı.
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