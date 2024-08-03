Gündemden Geri Kalmayan Şahan Gökbakar, Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine Çok Sert Çıkıştı!
Gündemden Geri Kalmayan Şahan Gökbakar, Instagram'a Erişim Engeli Getirilmesine Çok Sert Çıkıştı!
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü komedyen bu sefer de Instagram'a erişim engeli getirilmesine sert çıkıştı!
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Hem projeleri hem gündemi takip eden sosyal medya paylaşımları ile sık sık konuşulan Şahan Gökbakar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyerinin tam aksine özel hayatını daha sessiz sakin yaşamayı tercih eden ünlü komedyen en az kariyeri kadar yaşadığı tartışmalar ve gösterdiği tepkiler ile de gündeme geliyor.
Sosyal medyayı kimi zaman eğlenmek için kullanan ünlü komedyen, kimi zaman da ünlü isimlerle atışıyor, gündeme dair fikirlerini cesurca dile getiriyor.
Gündeme dair her konuyu yakından takip eden Gökbakar, bu kez de Instagram'a erişim engeli getirilmesine çok sert çıkıştı. X hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen açtı ağzını yumdu gözünü.
Gökbakar, tepkisini "İnstagram sizin postlarınızı sildi. Size haksız yere sansür uyguladı ve siz buna bir tepki vermek istiyorsunuz... Yapabileceginiz en büyük tepki instagram hesaplarinizi kaptmak ve instagram kullanmamak olabilir. Bütün devlet yetkililerinin ve kurumlarının instagram hesaplarını kapatırsın. "Bu devletin hicbir kademesinde daha da instagram kullanmıyoruz" dersiniz. Gecer gidersiniz. Kalkıpda tüm instagramı koca ülkede kapatmaya ne hakkınız var? Birçok insan bu mecradan yaşamını sağlıyor. Tümden kapatmak ne demek?! Bu hukuksuz ve keyfi yönetim bırakılıp acilen instagram açılmalı." cümleleriyle gösterdi 👇🏻
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