Yaya Yaya İngilizce Konuşmasıyla Meşhur Kerem Bürsin Golden Globe'da Yine Şov Yaptı!
Yaya Yaya İngilizce Konuşmasıyla Meşhur Kerem Bürsin Golden Globe'da Yine Şov Yaptı!
Bir garip konuşma tarzıyla her İngilizce diyaloğu gündem olan Kerem Bürsin, Golden Globe'da yine şov yaptı. Bürsin'in açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
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Güneşi Beklerken dizisindeki Kerem Sayar karakteri ile yükselişe geçen ve o günden bu yana rol aldığı her yapımda izleyiciden tam not almayı başaran Kerem Bürsin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yakışıklılığı bir yana, sempatik ve utangaç tavırları ile gönülleri feth eden ünlü oyuncu, son dönemde magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü oyuncunun tek kusurları İngilizce diyalogları desek yeri! Çoğu zaman yaya yaya konuşan Kerem Bürsin, konuşması yüzden birçok kez eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
Bu akşam Altın Küre Ödülleri'ne katılan Kerem Bürsin'in Büşra Pekin ile olan pozlarının yanı sıra tabii ki yine İngilizce konuşması gündem oldu!
"Bu ülkede ne zaman İngilizce konuşsam sorun oluyor." diyen Kerem Bürsin'in konuşması tabii ki yine sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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