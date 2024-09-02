Şahan Gökbakar'dan Galatasaray İçin VAR İsyanı: 17 Golü İptal Edilen Galatasaray
Şahan Gökbakar'dan Galatasaray İçin VAR İsyanı: 17 Golü İptal Edilen Galatasaray
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın iptal edilen gollerini paylaşarak isyan etti.
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Futbolda VAR'ın etkisi artık azımsanmayacak ya da tartışılmayacak bir seviyeye geldi. Anlık olarak yaşanan sevinçler ya da üzüntüler bir dakika sonra bambaşka yöne dönebiliyor.
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2023 - 24 sezonunda VAR tarafından iptal edilerek "yarım kalan sevinçler" olarak değerlendirilen goller listesi yapıldığında başı Galatasaray çekiyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray'ın sezon içinde 17 golü VAR tarafından iptal edilmiş. En yakın sayı ise 12 golle Adana Demirspor! Beşiktaş'ın 9, Fenerbahçe'nin 7 golü aynı şekilde geçersiz sayılmış.
Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen Şahan Gökbakar da Instagram'dan bu istatistiği paylaşarak "Galatasaray kollanıyor" söylemleriyle dalga geçti.
Gökbakar paylaşımında "17 golü iptal edilen Galatasaray, Federasyon tarafından kollanmış... 😂" dedi.
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Şahan Gökbakar'ın paylaşımı rakip takım taraftarlarından tepki çekerken, Galatasaraylılar ise ünlü komedyene destek verdi.
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