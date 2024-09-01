Beşiktaş, Sivasspor'u İki Yıldız İsmin Golleriyle 2-0 Yendi: Ciro Immobile ve Gedson Fernandes Şov
Beşiktaş, Sivasspor'u İki Yıldız İsmin Golleriyle 2-0 Yendi: Ciro Immobile ve Gedson Fernandes Şov
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Ligde ve Avrupa'da moralli Kartal, seriyi bozmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni transfer Felix Uduokhai ilk kez on birde başlarken, Ernest Muçi de bu sezon ilk kez resmi bir maça ilk 11'de başladı.
İkinci yarıda genç milli yıldızlar Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da oyuna dahil oldu.
Radakovic'in eline temas eden top VAR kararıyla penaltı olarak değerlendirildi. Ciro Immobile hata yapmadı ve skoru 1-0 yaptı.
Maçta başka gol olmayacak diye beklenirken 89. dakikada sahneye son günlerin golcü ismi Gedson Fernandes çıktı ve skoru 2-0 yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde ligde üçte üç yaparak puanını 9'a çıkardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın