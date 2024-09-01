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Beşiktaş, Sivasspor'u İki Yıldız İsmin Golleriyle 2-0 Yendi: Ciro Immobile ve Gedson Fernandes Şov

Beşiktaş, Sivasspor'u İki Yıldız İsmin Golleriyle 2-0 Yendi: Ciro Immobile ve Gedson Fernandes Şov

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 23:44

Süper Lig'de dördüncü hafta maçında Beşiktaş yıldız oyuncularıyla sonuca gitti. Siyah beyazlılar Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'in golleri ile puanını 9 yaptı.

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Beşiktaş, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Ligde ve Avrupa'da moralli Kartal, seriyi bozmadı.

Beşiktaş, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Ligde ve Avrupa'da moralli Kartal, seriyi bozmadı.

Yeni transfer Felix Uduokhai ilk kez on birde başlarken, Ernest Muçi de bu sezon ilk kez resmi bir maça ilk 11'de başladı.

Yeni transfer Felix Uduokhai ilk kez on birde başlarken, Ernest Muçi de bu sezon ilk kez resmi bir maça ilk 11'de başladı.

İkinci yarıda genç milli yıldızlar Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da oyuna dahil oldu.

İkinci yarıda genç milli yıldızlar Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da oyuna dahil oldu.

Radakovic'in eline temas eden top VAR kararıyla penaltı olarak değerlendirildi. Ciro Immobile hata yapmadı ve skoru 1-0 yaptı.

Radakovic'in eline temas eden top VAR kararıyla penaltı olarak değerlendirildi. Ciro Immobile hata yapmadı ve skoru 1-0 yaptı.

Maçta başka gol olmayacak diye beklenirken 89. dakikada sahneye son günlerin golcü ismi Gedson Fernandes çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmayacak diye beklenirken 89. dakikada sahneye son günlerin golcü ismi Gedson Fernandes çıktı ve skoru 2-0 yaptı.
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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde ligde üçte üç yaparak puanını 9'a çıkardı.

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde ligde üçte üç yaparak puanını 9'a çıkardı.

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