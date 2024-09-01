Beşiktaş'ın Transferini Portekiz Basını Duyurdu: Joao Mario Geliyor
Beşiktaş'ın Transferini Portekiz Basını Duyurdu: Joao Mario Geliyor
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Kanat bölgesine takviye yapma amacındaki Beşiktaş'a 31 yaşındaki Joao Mario'dan iyi haber geldi. Benficalı yıldız kısa süre sonra Kara Kartal olabilir.
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Portekiz basınında yer alan bir habere göre Benfica'nın yıldızı Joao Mario'nun, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve Siyah-Beyazlı kulübe transfer olacağı bilgisi verildi...
Benfica ve Beşiktaş arasında da anlaşma sağlandığı ve Portekizli oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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