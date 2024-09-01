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Beşiktaş'ın Transferini Portekiz Basını Duyurdu: Joao Mario Geliyor

Beşiktaş'ın Transferini Portekiz Basını Duyurdu: Joao Mario Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 22:59

Transfer çalışmalarında şu ana dek olumlu bir tablo sergileyen Beşiktaş'ta yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Benfica'dan Joao Mario'yu radarına alan Beşiktaş'a Portekiz'den olumlu haber geldi.

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Kanat bölgesine takviye yapma amacındaki Beşiktaş'a 31 yaşındaki Joao Mario'dan iyi haber geldi. Benficalı yıldız kısa süre sonra Kara Kartal olabilir.

Kanat bölgesine takviye yapma amacındaki Beşiktaş'a 31 yaşındaki Joao Mario'dan iyi haber geldi. Benficalı yıldız kısa süre sonra Kara Kartal olabilir.

Portekiz basınında yer alan bir habere göre Benfica'nın yıldızı Joao Mario'nun, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve Siyah-Beyazlı kulübe transfer olacağı bilgisi verildi...

Portekiz basınında yer alan bir habere göre Benfica'nın yıldızı Joao Mario'nun, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve Siyah-Beyazlı kulübe transfer olacağı bilgisi verildi...

Benfica ve Beşiktaş arasında da anlaşma sağlandığı ve Portekizli oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Benfica ve Beşiktaş arasında da anlaşma sağlandığı ve Portekizli oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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