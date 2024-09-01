Fenerbahçe'de Gönderilmek İstenen Ryan Kent Gitmemekte Israrcı: Mental Sebeplerle Transfer İptal Oldu
Fenerbahçe'de Gönderilmek İstenen Ryan Kent Gitmemekte Israrcı: Mental Sebeplerle Transfer İptal Oldu
Fenerbahçe'nin geldiği günden beri göndermeye çalıştığı Ryan Kent, bir kulüple daha imzaya kadar geldikten sonra anlaşamadı. Ancak bu kez vazgeçen kulüp tarafı oldu.
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Fenerbahçe'nin her transfer dönemi göndermek için kulüplerle temasa geçtiği ancak bir türlü sözleşmesinden çıkamadığı Ryan Kent için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi.
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Daha önce İtalya'dan Lazio ile imza aşamasına gelen ancak son gün vazgeçen Ryan Kent için Süper Lig'den kulüplerin yanı sıra Fransa'dan Nice ilgi gösterdi. Kent bu kez imza aşamasına geldiğinde vazgeçen Nice oldu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Fransız ekibi, Ryan Kent transferinden oyuncunun mental problemleri sebebiyle vazgeçti.
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