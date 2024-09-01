Serkan Yıldırım, Son Gün Dahil Olabildiği Paris Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Serkan Yıldırım, Son Gün Dahil Olabildiği Paris Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Para atletizmde erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan Serkan Yıldırım tarihi başarısının ardından bir de hukuk zaferi var.
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Altın madalyalı sporcumuz Serkan Yıldırım, Paris Oyunları'ndan bir ay önce yarışma hakkı elinden alınarak Paris'e gelmesi engellenmeye çalışılmıştı.
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Özellikle İran'ın başvuru ve çabalarıyla gelişen süreçte sporcumuzun "sınıflandırma" sorunu ortaya çıkmıştı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ise hukuki olarak başlattığı süreçten zaferle ayrıldı. Komite şu açıklamayı yapmıştı:
Yarışların başlamasına sadece 12 saat kala yarışabileceğini öğrenen Serkan Yıldırım, yarışmama ihtimali de göz önünde bulundurularak Komite tarafından Paris'e götürülmüştü. Kotası olmadığı için Serkan Yıldırım bu süreçte Olimpiyat Köyü'ne dahi giriş yapamamıştı.
Son günde katılmaya hak kazandığı yarışlarda tarih yazan milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
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