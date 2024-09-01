Serkan Yıldırım, Son Gün Dahil Olabildiği Paris Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

'Sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması, sebebini bilmediğimiz gerekçelerle tekrar incelemeye alınarak sınıflandırma durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bilgisi verilmişti. IPC ve WPA'daki yetkili tüm mercilere TMPK olarak itirazımızı yapıp başvurularda bulunsak da girişimlerimiz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC’ye karşı Alman mahkemesinde avukatlarımız aracılığıyla dava açtık. 29 Ağustos 2024 TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız ispatlandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım’ın Paris 2024’te yarıştırılmasına karar verildi.'