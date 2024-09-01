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Serkan Yıldırım, Son Gün Dahil Olabildiği Paris Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Serkan Yıldırım, Son Gün Dahil Olabildiği Paris Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 17:17

Para atletizmde erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan Serkan Yıldırım tarihi başarısının ardından bir de hukuk zaferi var.

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Altın madalyalı sporcumuz Serkan Yıldırım, Paris Oyunları'ndan bir ay önce yarışma hakkı elinden alınarak Paris'e gelmesi engellenmeye çalışılmıştı.

Altın madalyalı sporcumuz Serkan Yıldırım, Paris Oyunları'ndan bir ay önce yarışma hakkı elinden alınarak Paris'e gelmesi engellenmeye çalışılmıştı.

Özellikle İran'ın başvuru ve çabalarıyla gelişen süreçte sporcumuzun "sınıflandırma" sorunu ortaya çıkmıştı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ise hukuki olarak başlattığı süreçten zaferle ayrıldı. Komite şu açıklamayı yapmıştı:

Özellikle İran'ın başvuru ve çabalarıyla gelişen süreçte sporcumuzun "sınıflandırma" sorunu ortaya çıkmıştı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ise hukuki olarak başlattığı süreçten zaferle ayrıldı. Komite şu açıklamayı yapmıştı:

'Sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması, sebebini bilmediğimiz gerekçelerle tekrar incelemeye alınarak sınıflandırma durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bilgisi verilmişti. IPC ve WPA'daki yetkili tüm mercilere TMPK olarak itirazımızı yapıp başvurularda bulunsak da girişimlerimiz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC’ye karşı Alman mahkemesinde avukatlarımız aracılığıyla dava açtık. 29 Ağustos 2024 TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız ispatlandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım’ın Paris 2024’te yarıştırılmasına karar verildi.'

Yarışların başlamasına sadece 12 saat kala yarışabileceğini öğrenen Serkan Yıldırım, yarışmama ihtimali de göz önünde bulundurularak Komite tarafından Paris'e götürülmüştü. Kotası olmadığı için Serkan Yıldırım bu süreçte Olimpiyat Köyü'ne dahi giriş yapamamıştı.

Yarışların başlamasına sadece 12 saat kala yarışabileceğini öğrenen Serkan Yıldırım, yarışmama ihtimali de göz önünde bulundurularak Komite tarafından Paris'e götürülmüştü. Kotası olmadığı için Serkan Yıldırım bu süreçte Olimpiyat Köyü'ne dahi giriş yapamamıştı.

Son günde katılmaya hak kazandığı yarışlarda tarih yazan milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Son günde katılmaya hak kazandığı yarışlarda tarih yazan milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

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