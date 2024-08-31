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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Vefat Etti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Vefat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 00:35

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Adanaspor'un teknik direktörü olan Sol Bamba vefat etti.

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Sol Bamba, 39 yaşında hayata veda etti. Ocak 2021'de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulan Sol Bamba, hastalığının yeniden nüksetmesi sonucunda Manisa FK maçı öncesinde rahatsızlanmıştı. Bamba, bu durum üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sol Bamba, 39 yaşında hayata veda etti. Ocak 2021'de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulan Sol Bamba, hastalığının yeniden nüksetmesi sonucunda Manisa FK maçı öncesinde rahatsızlanmıştı. Bamba, bu durum üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Futbolculuk döneminde Trabzonspo forması da giyen Bamba'nın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Futbolculuk döneminde Trabzonspo forması da giyen Bamba'nın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

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