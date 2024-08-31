Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Vefat Etti
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Vefat Etti
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Adanaspor'un teknik direktörü olan Sol Bamba vefat etti.
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Sol Bamba, 39 yaşında hayata veda etti. Ocak 2021'de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulan Sol Bamba, hastalığının yeniden nüksetmesi sonucunda Manisa FK maçı öncesinde rahatsızlanmıştı. Bamba, bu durum üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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Futbolculuk döneminde Trabzonspo forması da giyen Bamba'nın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
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