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Beşiktaş'ta Yabancı Kontenjanına Bir İsimlik Alan Açıldı

Beşiktaş'ta Yabancı Kontenjanına Bir İsimlik Alan Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 23:29

Yabancı kontenjanından isim boşaltmaya çalışan Beşiktaş'a Omar Colley'den müjdeli haber geldi.

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Yabancı transferde iyi işlere imza atan Beşiktaş, bunların devamı için kontenjanı boşaltması gerekiyor. Birçok isimle yolları ayırmaya çalışan Kara Kartal'da birçok oyuncu kulüpte kalarak parasını almaya devam etmek istiyor.

Yabancı transferde iyi işlere imza atan Beşiktaş, bunların devamı için kontenjanı boşaltması gerekiyor. Birçok isimle yolları ayırmaya çalışan Kara Kartal'da birçok oyuncu kulüpte kalarak parasını almaya devam etmek istiyor.

O isimlerden farklı olarak Omar Colley ise Beşiktaş'la anlaşarak aldığı maaştan daha azına transfer olmayı kabul etti.

O isimlerden farklı olarak Omar Colley ise Beşiktaş'la anlaşarak aldığı maaştan daha azına transfer olmayı kabul etti.

Gambiyalı oyuncu Yunanistan ekibi PAOK ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'a veda etti.

Gambiyalı oyuncu Yunanistan ekibi PAOK ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'a veda etti.

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