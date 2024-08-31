Beşiktaş'ta Yabancı Kontenjanına Bir İsimlik Alan Açıldı
Beşiktaş'ta Yabancı Kontenjanına Bir İsimlik Alan Açıldı
Yabancı kontenjanından isim boşaltmaya çalışan Beşiktaş'a Omar Colley'den müjdeli haber geldi.
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Yabancı transferde iyi işlere imza atan Beşiktaş, bunların devamı için kontenjanı boşaltması gerekiyor. Birçok isimle yolları ayırmaya çalışan Kara Kartal'da birçok oyuncu kulüpte kalarak parasını almaya devam etmek istiyor.
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O isimlerden farklı olarak Omar Colley ise Beşiktaş'la anlaşarak aldığı maaştan daha azına transfer olmayı kabul etti.
Gambiyalı oyuncu Yunanistan ekibi PAOK ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'a veda etti.
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