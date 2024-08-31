Milli Para Okçu Öznur Cüre Girdi, Kadınlar Makaralı Yayda Altın Madalya Kazandı
Milli Para Okçu Öznur Cüre Girdi, Kadınlar Makaralı Yayda Altın Madalya Kazandı
Invalides'te düzenlenen para okçuluk müsabakalarında, kadınlar makaralı yay kategorisinde Öznur Cüre Girdi, finalde İranlı Fatemeh Hemmati ile karşılaştı. Öznur, zorlu mücadeleyi 144-141’lik skorla kazanarak paralimpik oyunlar şampiyonu unvanını elde etti.
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Öznur Cüre Girdi, bu başarısıyla para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
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Daha önce Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık çiftler kategorisinde Bülent Korkmaz ile birlikte gümüş madalya elde etmişti.
Öznur Cüre Girdi, altın madalyayı kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek kazandı.
Bu madalya ile birlikte Öznur Cüre Girdi, ülkemize Paris'teki 2. altın, toplamda 8. madalyasını kazandırmış oldu.
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