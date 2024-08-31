Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
FIFA'dan Irkçılık Konusunda Futbolcuya İnsiyatif: Futbolcu Maçı Durdurabilecek

FIFA'dan Irkçılık Konusunda Futbolcuya İnsiyatif: Futbolcu Maçı Durdurabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 20:37 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 20:44

Dünya futbolunda FIFA'nın ve ülke federasyonlarının bir türlü çözemediği konulardan biri de ırkçılık! Tribünlerden futbolculara yapılan ırkçı saldırılar ya küçük cezalarla geçiştiriliyor ya da hakemlerin anlamsız tavırlarıyla maç boyu devam ediyor. FIFA bu konuda kritik bir karar almak üzere.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Futbolda özellikle siyahi futbolcuların maruz kaldığı ırkçılık her geçen gün can acıtıcı bir şekilde artıyor. FIFA da yetersizlikle suçlandığı kurallarını güncellemek için çaba sarfediyor.

Futbolda özellikle siyahi futbolcuların maruz kaldığı ırkçılık her geçen gün can acıtıcı bir şekilde artıyor. FIFA da yetersizlikle suçlandığı kurallarını güncellemek için çaba sarfediyor.

FIFA, yeni almış olduğu kararla ırkçılığa maruz kalan futbolcuya maçı durdurma yetkisi veriyor. Üç aşamalı bir protokole dönüşecek bu hareketle maç ertelenebilecek.

FIFA, yeni almış olduğu kararla ırkçılığa maruz kalan futbolcuya maçı durdurma yetkisi veriyor. Üç aşamalı bir protokole dönüşecek bu hareketle maç ertelenebilecek.

Protokol şu şekilde işleyecek, önce ırkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Ardından üç aşamalı protokol devreye girecek:

Protokol şu şekilde işleyecek, önce ırkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Ardından üç aşamalı protokol devreye girecek:

1- İlk adımda hakemler maçı durduracak

2- Taciz devam ederse oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına götürülecek

3- Olay sona ermezse maç ertelenecek

Bu protokol ilk olarak Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanacak.

Bu protokol ilk olarak Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın