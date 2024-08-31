FIFA'dan Irkçılık Konusunda Futbolcuya İnsiyatif: Futbolcu Maçı Durdurabilecek

Dünya futbolunda FIFA'nın ve ülke federasyonlarının bir türlü çözemediği konulardan biri de ırkçılık! Tribünlerden futbolculara yapılan ırkçı saldırılar ya küçük cezalarla geçiştiriliyor ya da hakemlerin anlamsız tavırlarıyla maç boyu devam ediyor. FIFA bu konuda kritik bir karar almak üzere.