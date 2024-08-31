FIFA'dan Irkçılık Konusunda Futbolcuya İnsiyatif: Futbolcu Maçı Durdurabilecek
FIFA'dan Irkçılık Konusunda Futbolcuya İnsiyatif: Futbolcu Maçı Durdurabilecek
Dünya futbolunda FIFA'nın ve ülke federasyonlarının bir türlü çözemediği konulardan biri de ırkçılık! Tribünlerden futbolculara yapılan ırkçı saldırılar ya küçük cezalarla geçiştiriliyor ya da hakemlerin anlamsız tavırlarıyla maç boyu devam ediyor. FIFA bu konuda kritik bir karar almak üzere.
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Futbolda özellikle siyahi futbolcuların maruz kaldığı ırkçılık her geçen gün can acıtıcı bir şekilde artıyor. FIFA da yetersizlikle suçlandığı kurallarını güncellemek için çaba sarfediyor.
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FIFA, yeni almış olduğu kararla ırkçılığa maruz kalan futbolcuya maçı durdurma yetkisi veriyor. Üç aşamalı bir protokole dönüşecek bu hareketle maç ertelenebilecek.
Protokol şu şekilde işleyecek, önce ırkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Ardından üç aşamalı protokol devreye girecek:
Bu protokol ilk olarak Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanacak.
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