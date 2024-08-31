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Avrupa'dan Mutsuz Dönen Galatasaray, Ligde 3 Puan İçin Adana Demirspor Karşısında

Avrupa'dan Mutsuz Dönen Galatasaray, Ligde 3 Puan İçin Adana Demirspor Karşısında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:27

Avrupa'da Young Boys'a elenerek büyük bir üzüntü yaşayan Galatasaray, ligde Adana Demirspor maçıyla teselli arıyor. Sarı Kırmızılılar üç puan için Adana sıcağında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Galatasaray çalkantılı günlerin ardından yüzünü Süper Lig'e döndü. Adana Demirspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da tek hedef 3 puan!

Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Galatasaray çalkantılı günlerin ardından yüzünü Süper Lig'e döndü. Adana Demirspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da tek hedef 3 puan!

Play Off maçı sebebiyle üçüncü hafta maçı ertelenen Galatasaray, ilk iki haftayı sırasıyla Hatayspor ve Konyaspor karşısında 2-1'lik galibiyetlerle geçti.

Play Off maçı sebebiyle üçüncü hafta maçı ertelenen Galatasaray, ilk iki haftayı sırasıyla Hatayspor ve Konyaspor karşısında 2-1'lik galibiyetlerle geçti.

Ev sahibi Adana Demirspor ise zorlu günlerden geçiyor. Transfer yasakları, gidenler, kadrodaki kısıtlı derinlik ve yeni bir hoca ile başlayan süreç ev sahibini zorluyor.

Ev sahibi Adana Demirspor ise zorlu günlerden geçiyor. Transfer yasakları, gidenler, kadrodaki kısıtlı derinlik ve yeni bir hoca ile başlayan süreç ev sahibini zorluyor.

Adana Demirspor geçtiğimiz hafta 2-0'dan geri gelerek 2-2'yi bulduğu Kasımpaşa maçıyla moral bulsa da ilk hafta Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi, ikinci haftada da evinde Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Adana Demirspor geçtiğimiz hafta 2-0'dan geri gelerek 2-2'yi bulduğu Kasımpaşa maçıyla moral bulsa da ilk hafta Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi, ikinci haftada da evinde Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'da kampta Leo Dubois gelişmesi yaşanıyor. Kamp kadrosuna dahil edilerek Adana'ya götürülen oyuncunun sözleşmesi bugün feshedildi.

Galatasaray'da kampta Leo Dubois gelişmesi yaşanıyor. Kamp kadrosuna dahil edilerek Adana'ya götürülen oyuncunun sözleşmesi bugün feshedildi.
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Takımda yönetim, teknik ekip ve yıldızlar eleştirilirken Icardi de adeta camiayı ikiye bölmüş durumda. Kimi istediği topları alamadığını söylerken, kimi ise sorumluluk almadığını iddia ediyor. Icardi ise bu duruma sahada cevap vermek için Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ın en güçlü kozu olacak.

Takımda yönetim, teknik ekip ve yıldızlar eleştirilirken Icardi de adeta camiayı ikiye bölmüş durumda. Kimi istediği topları alamadığını söylerken, kimi ise sorumluluk almadığını iddia ediyor. Icardi ise bu duruma sahada cevap vermek için Adana Demirspor karşısında Galatasaray'ın en güçlü kozu olacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Erdoğan, Aymbetov

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Alioui, Maestro, Yusuf Sarı, Bünyamin, Yusuf Erdoğan, Aymbetov

Yeni Adana Stadı'ndaki maçı Kadir Sağlam yönetecek. 21.45'te başlayacak maç beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Yeni Adana Stadı'ndaki maçı Kadir Sağlam yönetecek. 21.45'te başlayacak maç beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

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