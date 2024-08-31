Avrupa Ligi'nde Hangi Takımımızın Kurası Daha Kolay? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kuraları İncelendi
Avrupa Ligi'nde Hangi Takımımızın Kurası Daha Kolay? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kuraları İncelendi
Avrupa Ligi'nde dün çekilen kuraların ardından taraftarlar arasında hangi kuranın daha zor hangisinin daha kolay olduğuna dair sosyal medyada tartışmalar başladı. Veriler eşliğinde hazırlanan liste ise tartışmaları sonlandıracak gibi duruyor.
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 4. torbadan katıldığı kura çekiminde en zor eşleşmeyi kimin çektiği belirlendi.
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Hesaplamalara göre temsilcilerimiz içinde en kolay kurayı çeken takım Galatasaray oldu. Galatasaray zorluk derecesine göre yapılan sıralamada 36. sırada yer alıyor.
İkinci sırada ise Beşiktaş geliyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılanlar arasında en zorlu kura sıralamasında 25.sırada bulunuyor.
Temsilcilerimiz içinde en zor kurayı ise Fenerbahçe çekti. Fenerbahçe, lige katılan takımlar arasında da en zor kuralardan birini çekmiş gibi görünüyor. Sıralamadaki yeri 4.'lük!
36 takımlık listede en kolay kurayı Galatasaray'ın çektiği gözlenirken, lider durumdaki Elfsborg'un %80 oranından %63'e düşen zorluk derecesi diğer sıralamalarda %1-2 oranında azalıyor. Galatasaray'ın ise üst sırasındaki takımdan %9 daha kolay bir yüzdesi olması dikkat çekiyor.
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