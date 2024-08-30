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Milli Takımımızın Galler ve İzlanda Maçları Aday Kadrosu Açıklandı: Sürpriz Davetler Var

Milli Takımımızın Galler ve İzlanda Maçları Aday Kadrosu Açıklandı: Sürpriz Davetler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:45

A Millî Takımımızın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

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A Milli Takım'ın aday kadrosunda ilk kez çağrılan sürpriz isimler olurken yeni bir dönemin de sinyalleri verilmiş oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda ilk kez çağrılan sürpriz isimler olurken yeni bir dönemin de sinyalleri verilmiş oldu.

A Milli Takım daveti alan kaleciler; Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Muhammet Şengezer oldu.

A Milli Takım daveti alan kaleciler; Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Muhammet Şengezer oldu.

Savunmaya çağrılan isimlerse Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Zeki Çelik ve ilk kez davet edilen Beşiktaşlı Emirhan Topçu oldu.

Savunmaya çağrılan isimlerse Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Zeki Çelik ve ilk kez davet edilen Beşiktaşlı Emirhan Topçu oldu.

Orta saha bölgesinde ise Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan çağrıldı.

Orta saha bölgesinde ise Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan çağrıldı.

Hücum bölgesine çağrılan isimlerse Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir ve ilk kez çağrılan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Eren Dinkçi oldu.

Hücum bölgesine çağrılan isimlerse Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir ve ilk kez çağrılan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Eren Dinkçi oldu.
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Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

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