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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe Beşiktaş galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:44 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 15:18

Avrupa Ligi'nde yeni statüyle birlikte eşleşmeler belli oldu. Uzun lig maratonu, kura çekimi ile resmen başlamış oldu.

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Avrupa Ligi'nde üç takımımızın da rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray heyecan dolu bir Avrupa sezonuna başlıyor.

Avrupa Ligi'nde üç takımımızın da rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray heyecan dolu bir Avrupa sezonuna başlıyor.

Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), M. Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), M. Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjyyland (D) Atletic Bilbao, Twente (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjyyland (D) Atletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

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