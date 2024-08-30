Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu
Avrupa Ligi'nde yeni statüyle birlikte eşleşmeler belli oldu. Uzun lig maratonu, kura çekimi ile resmen başlamış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Ligi'nde üç takımımızın da rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray heyecan dolu bir Avrupa sezonuna başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), M. Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Fenerbahçe'nin rakipleri: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjyyland (D) Atletic Bilbao, Twente (D)
Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)
Takımlarımızın rakiplerini nasıl buldunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımlarımız bir üst tura çıkar mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın