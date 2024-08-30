Transfer Denince Avrupa'da Akla Gelen İlk İsimlerden Monchi'den Ferdi Övgüsü

Sevilla, UEFA Kupası'na ve yeni adıyla Avrupa Ligi'ne ambargo koyarken kadroların iskeletini kuran adam hep Monchi olmuştu. Sportif direktörlükte yeni bir model yaratan Monchi, şimdilerde Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaştırmaya çalışıyor.