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Transfer Denince Avrupa'da Akla Gelen İlk İsimlerden Monchi'den Ferdi Övgüsü

Transfer Denince Avrupa'da Akla Gelen İlk İsimlerden Monchi'den Ferdi Övgüsü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 12:14

Sevilla, UEFA Kupası'na ve yeni adıyla Avrupa Ligi'ne ambargo koyarken kadroların iskeletini kuran adam hep Monchi olmuştu. Sportif direktörlükte yeni bir model yaratan Monchi, şimdilerde Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaştırmaya çalışıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki harika performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Kısa sürede Premier Lig ekiplerinden Brighton'a giden Ferdi'ye büyük bir övgü geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki harika performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Kısa sürede Premier Lig ekiplerinden Brighton'a giden Ferdi'ye büyük bir övgü geldi.

Duygusal bir vedayla İstanbul'dan ayrılan Ferdi, Brighton'da ilk günlerini yaşıyor. Premier Lig'deki etkisini yavaş yavaş hissettiren Ferdi'ye Monchi'den övgü geldi.

Duygusal bir vedayla İstanbul'dan ayrılan Ferdi, Brighton'da ilk günlerini yaşıyor. Premier Lig'deki etkisini yavaş yavaş hissettiren Ferdi'ye Monchi'den övgü geldi.

Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, kura çekimi için kulübünü temsilen kurada yer aldı ve TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, kura çekimi için kulübünü temsilen kurada yer aldı ve TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Monchi, "Brighton, iyi organize olan bir takım. Üst seviyede oyuncuları var. Brighton için Ferdi çok iyi bir transfer. Bu aynı zamanda Ferdi için de bir fırsat" dedi.

Monchi, "Brighton, iyi organize olan bir takım. Üst seviyede oyuncuları var. Brighton için Ferdi çok iyi bir transfer. Bu aynı zamanda Ferdi için de bir fırsat" dedi.

Türk futbolcularının giderek seviyesinin arttığına da değinen Monchi, "Bir sonraki dönem belki de bir Türk ismi kadromuza katarız" dedi.

Türk futbolcularının giderek seviyesinin arttığına da değinen Monchi, "Bir sonraki dönem belki de bir Türk ismi kadromuza katarız" dedi.

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