Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oluyor

İki takımla katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nden boynu bükük şekilde ayrıldık. Fenerbahçe ve Galatasaray elenerek Avrupa Ligi'ne katılırken, Beşiktaş da Türkiye Kupası kazanarak direkt Avrupa Ligi Play Off'undan başlamıştı. Siyah Beyazlılar, Lugano'yu geçerek lige kalmayı başardı. Kuralar ise bugün çekiliyor.