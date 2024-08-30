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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oluyor

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oluyor

Fenerbahçe Beşiktaş galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 11:06

İki takımla katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nden boynu bükük şekilde ayrıldık. Fenerbahçe ve Galatasaray elenerek Avrupa Ligi'ne katılırken, Beşiktaş da Türkiye Kupası kazanarak direkt Avrupa Ligi Play Off'undan başlamıştı. Siyah Beyazlılar, Lugano'yu geçerek lige kalmayı başardı. Kuralar ise bugün çekiliyor.

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Fenerbahçe, iki maç sonunda Lille'e elenerek Avrupa Ligi'nde yeni statüyle oluşan liglere direkt katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe, iki maç sonunda Lille'e elenerek Avrupa Ligi'nde yeni statüyle oluşan liglere direkt katılmaya hak kazandı.

Galatasaray ise Play Off turunda Young Boys'a dramatik şekilde elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. İki takım da dün akşam oynanan Avrupa Ligi Play Off maçlarından gelecek rakiplerini bekledi.

Galatasaray ise Play Off turunda Young Boys'a dramatik şekilde elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. İki takım da dün akşam oynanan Avrupa Ligi Play Off maçlarından gelecek rakiplerini bekledi.

Beşiktaş ise iki maç sonunda Lugano'yu yenerek lige katılmaya hak kazandı. Üç takımla temsil edildiğimiz kupada rakipler bugün belli oluyor.

Beşiktaş ise iki maç sonunda Lugano'yu yenerek lige katılmaya hak kazandı. Üç takımla temsil edildiğimiz kupada rakipler bugün belli oluyor.

Maçların ardından torbalar da belli oldu. Fenerbahçe, 2. torbada; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada kura çekimine katılacak.

Maçların ardından torbalar da belli oldu. Fenerbahçe, 2. torbada; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada kura çekimine katılacak.

Avrupa Ligi kura çekimi bugün 14.00'te turnuvanın yayıncısı TRT ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor'dan yayınlanacak kura çekiminde üç takımımızın oynayacağı 6 rakibi belli olacak. Temsilcilerimiz birbiriyle eşleşemeyecek.

Avrupa Ligi kura çekimi bugün 14.00'te turnuvanın yayıncısı TRT ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor'dan yayınlanacak kura çekiminde üç takımımızın oynayacağı 6 rakibi belli olacak. Temsilcilerimiz birbiriyle eşleşemeyecek.

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