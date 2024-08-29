"Beşiktaş'a Karşı 10 Dakikada 3 Gol" Paylaşımı Yapan Lugano 6 Dakikada 3 Gol Yedi!
"Beşiktaş'a Karşı 10 Dakikada 3 Gol" Paylaşımı Yapan Lugano 6 Dakikada 3 Gol Yedi!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3'ün rövanşında kendi evinde Lugano'yu 5-1'le geçen Beşiktaş, sosyal medyayı yıktı geçti! İsviçre temsilcisi Lugano'nun X hesabından 21 Ağustos'ta yapılan paylaşım ise X kullanıcıları arasında goygoy malzemesi oldu...
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Paylaşımda "10 ay önce şu oldu: Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol" denildi.
Lugano'ya verilen en güzel cevap ise bu akşam İstanbul'da, sahada verilmiş oldu.
Beşiktaş, Lugano'ya 65 ve 71'inci dakikalar arasında, yani 6 dakikada 3 gol birden kaydederek bu tweet'in de rövanşını almış oldu!
Sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:
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