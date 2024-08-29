"Beşiktaş'a Karşı 10 Dakikada 3 Gol" Paylaşımı Yapan Lugano 6 Dakikada 3 Gol Yedi!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3'ün rövanşında kendi evinde Lugano'yu 5-1'le geçen Beşiktaş, sosyal medyayı yıktı geçti! İsviçre temsilcisi Lugano'nun X hesabından 21 Ağustos'ta yapılan paylaşım ise X kullanıcıları arasında goygoy malzemesi oldu...