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"Beşiktaş'a Karşı 10 Dakikada 3 Gol" Paylaşımı Yapan Lugano 6 Dakikada 3 Gol Yedi!

"Beşiktaş'a Karşı 10 Dakikada 3 Gol" Paylaşımı Yapan Lugano 6 Dakikada 3 Gol Yedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 00:14

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3'ün rövanşında kendi evinde Lugano'yu 5-1'le geçen Beşiktaş, sosyal medyayı yıktı geçti! İsviçre temsilcisi Lugano'nun X hesabından 21 Ağustos'ta yapılan paylaşım ise X kullanıcıları arasında goygoy malzemesi oldu...

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İsviçre temsilcisi Lugano'nun X hesabından yapılan paylaşımda Beşiktaş'a bir gönderme yapılmış ve 'flashback' denilerek Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol attıkları anlar video olarak paylaşılmıştı.

Paylaşımda "10 ay önce şu oldu: Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol" denildi.

Paylaşımda "10 ay önce şu oldu: Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol" denildi.

Lugano'ya verilen en güzel cevap ise bu akşam İstanbul'da, sahada verilmiş oldu.

Lugano'ya verilen en güzel cevap ise bu akşam İstanbul'da, sahada verilmiş oldu.

Beşiktaş, Lugano'ya 65 ve 71'inci dakikalar arasında, yani 6 dakikada 3 gol birden kaydederek bu tweet'in de rövanşını almış oldu!

Beşiktaş, Lugano'ya 65 ve 71'inci dakikalar arasında, yani 6 dakikada 3 gol birden kaydederek bu tweet'in de rövanşını almış oldu!

Sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:

Sosyal medya kullanıcılarının konuyla ilgili yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:
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