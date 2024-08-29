Beşiktaş 3-3'ün Rövanşında İsviçre Temsilcisi Lugano'yu 5-1'le Geçip Avrupa Ligi Biletini Kaptı!
Beşiktaş 3-3'ün Rövanşında İsviçre Temsilcisi Lugano'yu 5-1'le Geçip Avrupa Ligi Biletini Kaptı!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 3-3'ün rövanşında İsviçre temsilcisini 5-1'le geçerek Avrupa Ligi biletini kapmayı başardı!
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı.
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İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 bitmiş ve böylelikle İstanbul'da oynanacak olan mücadele büyük bir önem kazanmıştı.
Beşiktaş, Lugano karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi. Siyah-beyazlıların golünü Immobile kaydetti.
59'uncu dakikada Lugano, Beşiktaş deplasmanında skoru dengeleyen golü buldu. Vladi'nin golüyle skor 1-1 oldu.
65'inci dakikada sahaya Gedson Fernandes çıktı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı.
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70'inci dakikada Rafa Silva, 71'de Immobile ve 90+2'de Salih Uçan'ın attığı gollerle Beşiktaş skoru 5-1'e getirdi ve maçı kazanarak Avrupa Ligi biletini kapmayı başardı!
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