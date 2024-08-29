"Yaz Kızım, Yine 5!": Galatasaray'dan Sonra Lugano'ya da 5 Gol Atan Beşiktaş İçin Yapılan Yorumlar
"Yaz Kızım, Yine 5!": Galatasaray'dan Sonra Lugano'ya da 5 Gol Atan Beşiktaş İçin Yapılan Yorumlar
Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, sarı kırmızılıların kalesine 5 gol atmış ve kupayı kazanmıştı. Sezona adeta '5-iktaş!' sloganıyla başlangıç yapan siyah beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisine 5 gol attı, X kullanıcıları klavye başına geçti!
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Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, sarı kırmızılıların kalesine 5 gol atmış ve 5-0'lık skorla kupayı kazanmıştı.
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Sezona adeta "5-iktaş!" sloganıyla başlangıç yapan siyah beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisine 5 gol atmayı başardı.
İşte Beşiktaş'ın 5 gollü galibiyetlerinden sonra soluğu X platformunda alanların yaptıkları yorumlardan bazıları:
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