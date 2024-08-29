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Tarihte Bir İlk Yaşanacak: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe İlk Defa Aynı Anda Avrupa Ligi'nde!

Tarihte Bir İlk Yaşanacak: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe İlk Defa Aynı Anda Avrupa Ligi'nde!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 23:20

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Lugano engelini aştı ve Avrupa Ligi biletini kaptı. Bu sonuçla birlikte tarihte bir ilk yaşanacak ve 3 büyükler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

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Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında ise Beşiktaş, gol şovu yaptı ve İsviçre temsilcisi Lugano engelini 5-1'le geçerek Avrupa Ligi biletini kaptı!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında ise Beşiktaş, gol şovu yaptı ve İsviçre temsilcisi Lugano engelini 5-1'le geçerek Avrupa Ligi biletini kaptı!

Beşiktaş'ın Play-Off turundaki bu engeli kolaylıkla aşmasıyla birlikte Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak.

Beşiktaş'ın Play-Off turundaki bu engeli kolaylıkla aşmasıyla birlikte Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak.

Tarihte ilk defa 'Üç Büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri aynı anda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Tarihte ilk defa 'Üç Büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri aynı anda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

'Üç Büyükler'in bir ilke imza atarak aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

'Üç Büyükler'in bir ilke imza atarak aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesine gelen yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
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