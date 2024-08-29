Tarihte Bir İlk Yaşanacak: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe İlk Defa Aynı Anda Avrupa Ligi'nde!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Lugano engelini aştı ve Avrupa Ligi biletini kaptı. Bu sonuçla birlikte tarihte bir ilk yaşanacak ve 3 büyükler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.