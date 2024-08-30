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"Abdullah Avcı, 1963 Yılında Ülke Puanına Tepki Olarak Doğdu"

"Abdullah Avcı, 1963 Yılında Ülke Puanına Tepki Olarak Doğdu"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 09:52

Süper Lig şampiyonunun bile ön eleme oynadığı ortamda ülke puanının değeri bir kez daha anlaşıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Bunun yanında bazı hocaların geçmişten bugüne bu konudaki yaklaşımları ise yeniden gündeme geldi.

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Abdullah Avcı'nın yıldızı Başakşehir ile parladı. İBB günlerinden Başakşehir'deki dönüşüme kadar her an bu hikayenin içinde olan Avcı, İstanbul ekibinin Avrupa maceralarında da yer aldı.

Abdullah Avcı'nın yıldızı Başakşehir ile parladı. İBB günlerinden Başakşehir'deki dönüşüme kadar her an bu hikayenin içinde olan Avcı, İstanbul ekibinin Avrupa maceralarında da yer aldı.

Abdullah Avcı, Başakşehir ile çıktığı Avrupa maçlarında ise maç kadrolarıyla sık sık eleştirildi. Ligi düşünerek "rotasyon" kadrolarla maçlara çıkan Avcı, Avrupa'da kötü sonuçlar alarak lige döndü.

Abdullah Avcı, Başakşehir ile çıktığı Avrupa maçlarında ise maç kadrolarıyla sık sık eleştirildi. Ligi düşünerek "rotasyon" kadrolarla maçlara çıkan Avcı, Avrupa'da kötü sonuçlar alarak lige döndü.

Zaman zaman meslektaşlarından bile eleştiriler alan Avcı, Trabzonspor döneminde ise daha net kadrolarla sahaya çıksa bile sonuç almakta güçlük çekiyor.

Zaman zaman meslektaşlarından bile eleştiriler alan Avcı, Trabzonspor döneminde ise daha net kadrolarla sahaya çıksa bile sonuç almakta güçlük çekiyor.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'nde başladığı sezonda önce Rapid Wien'e ardından da düştüğü Konferans Ligi'nde St. Gallen'e elendi. İki takım da ekonomik olarak Trabzonspor imkanlarının çok altındaydı.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'nde başladığı sezonda önce Rapid Wien'e ardından da düştüğü Konferans Ligi'nde St. Gallen'e elendi. İki takım da ekonomik olarak Trabzonspor imkanlarının çok altındaydı.

Abdullah Avcı, dün gece elenilen maçın ardından geride ağır bir karne bıraktı. 45 Avrupa maçına çıkan Avcı, sadece 11 galibiyet alırken 21 mağlubiyete imza attı.

Abdullah Avcı, dün gece elenilen maçın ardından geride ağır bir karne bıraktı. 45 Avrupa maçına çıkan Avcı, sadece 11 galibiyet alırken 21 mağlubiyete imza attı.
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Avcı'nın bu performansı bir kez daha sosyal medyada "Ülke puanına tepki olarak doğdu" yakıştırması yapılmasına neden oldu.

Avcı'nın bu performansı bir kez daha sosyal medyada "Ülke puanına tepki olarak doğdu" yakıştırması yapılmasına neden oldu.
twitter.com

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Yıllardan beri söylüyorum adam Avrupa'ya karşı