"Abdullah Avcı, 1963 Yılında Ülke Puanına Tepki Olarak Doğdu"

Süper Lig şampiyonunun bile ön eleme oynadığı ortamda ülke puanının değeri bir kez daha anlaşıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olmayacak. Bunun yanında bazı hocaların geçmişten bugüne bu konudaki yaklaşımları ise yeniden gündeme geldi.