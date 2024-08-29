Penaltıları Aşamadık: Konferans Ligi'nde St. Gallen'e Penaltılarda Mağlup Olan Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti
Penaltıları Aşamadık: Konferans Ligi'nde St. Gallen'e Penaltılarda Mağlup Olan Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'de oynanan maçta St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı.
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İsviçreli rakibini bu defa kendi sahasında ağırlayan bordo mavililer, 31'inci dakikada rakip takımdan Schmidt'in golüyle 1-0 geriye düştü.
İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Trabzonspor'da beklenen gol 52'nci dakikada Enis Destan'la geldi ve skor 1-1 oldu.
Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmalarında gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara kaldı.
Penaltılarda Trabzonspor'u 5-4'lük skorla mağlup eden St. Gallen Konferans Ligi grupları bileti alırken bordo mavililer ise bu sezonluk Avrupa defterini kapatan taraf oldu.
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