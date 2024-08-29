Penaltıları Aşamadık: Konferans Ligi'nde St. Gallen'e Penaltılarda Mağlup Olan Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti. Uzatmalar sonrasında penaltılara geçilen maçta bordo mavililer mağlup olan taraf oldu ve bu sezonluk Avrupa defterini kapattı.