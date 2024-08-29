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Penaltıları Aşamadık: Konferans Ligi'nde St. Gallen'e Penaltılarda Mağlup Olan Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti

Penaltıları Aşamadık: Konferans Ligi'nde St. Gallen'e Penaltılarda Mağlup Olan Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 00:45

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti. Uzatmalar sonrasında penaltılara geçilen maçta bordo mavililer mağlup olan taraf oldu ve bu sezonluk Avrupa defterini kapattı.

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'de oynanan maçta St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'de oynanan maçta St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı.

İsviçreli rakibini bu defa kendi sahasında ağırlayan bordo mavililer, 31'inci dakikada rakip takımdan Schmidt'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İsviçreli rakibini bu defa kendi sahasında ağırlayan bordo mavililer, 31'inci dakikada rakip takımdan Schmidt'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Trabzonspor'da beklenen gol 52'nci dakikada Enis Destan'la geldi ve skor 1-1 oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Trabzonspor'da beklenen gol 52'nci dakikada Enis Destan'la geldi ve skor 1-1 oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmalarında gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmalarında gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda Trabzonspor'u 5-4'lük skorla mağlup eden St. Gallen Konferans Ligi grupları bileti alırken bordo mavililer ise bu sezonluk Avrupa defterini kapatan taraf oldu.

Penaltılarda Trabzonspor'u 5-4'lük skorla mağlup eden St. Gallen Konferans Ligi grupları bileti alırken bordo mavililer ise bu sezonluk Avrupa defterini kapatan taraf oldu.

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