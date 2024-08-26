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FC25'te Arda Güler'in Oyun Kartı Açıklandı, Türk Oyuncular Tepki Gösterdi

FC25'te Arda Güler'in Oyun Kartı Açıklandı, Türk Oyuncular Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 14:57

Milli yıldızımız Arda Güler, dün Real Madrid'le bu sezon ilk kez on birde başladı. Maç boyu hepimizi heyecanlandıran Arda iyi futbolunu gol ya da asistle süsleyemese de Real Madrid taraftarından geçer not aldı.Fenomen oyun FC25 de Arda'nın oyun kartını yayınladı.

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Oyun severlerin büyük önem verdiği FC25 Rating'leri bu sezon da oyuncuların yakından takip edeceği rakamlar olacak.

Oyun severlerin büyük önem verdiği FC25 Rating'leri bu sezon da oyuncuların yakından takip edeceği rakamlar olacak.

Arda Güler'in kartı da hem gösterdiği gelişim hem Real Madrid'in ana planına dahil olmasıyla en çok merak ettiğimiz kartlardandı. Ancak beklentilerimiz karşılanmadı.

Arda Güler'in kartı da hem gösterdiği gelişim hem Real Madrid'in ana planına dahil olmasıyla en çok merak ettiğimiz kartlardandı. Ancak beklentilerimiz karşılanmadı.

Arda Güler'in kartında Overall 78'te kalırken diğer özelliklerinin de pek de gerçeği yansıtmadığı görüldü. Ülkemizde oyunu oynayan kişiler de bu duruma tepki gösterdiler:

Arda Güler'in kartında Overall 78'te kalırken diğer özelliklerinin de pek de gerçeği yansıtmadığı görüldü. Ülkemizde oyunu oynayan kişiler de bu duruma tepki gösterdiler:

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Peki sizce Arda Güler'in Overall Rating'i kaç olmalıydı? Yorumlara bekliyoruz 👇

Peki sizce Arda Güler'in Overall Rating'i kaç olmalıydı? Yorumlara bekliyoruz 👇

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