FC25'te Arda Güler'in Oyun Kartı Açıklandı, Türk Oyuncular Tepki Gösterdi

Milli yıldızımız Arda Güler, dün Real Madrid'le bu sezon ilk kez on birde başladı. Maç boyu hepimizi heyecanlandıran Arda iyi futbolunu gol ya da asistle süsleyemese de Real Madrid taraftarından geçer not aldı.Fenomen oyun FC25 de Arda'nın oyun kartını yayınladı.