Jose Mourinho Hakemlerden Dert Yandı, Oyuncularını Övdü
Jose Mourinho Hakemlerden Dert Yandı, Oyuncularını Övdü
Fenerbahçe, Rize'den beş gollü galibiyetle dönerken maçın sonunda Mourinho yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Oyundan çıkarken Fred'in kendisiyle konuşmasıyla ilgili sorulan bir soruya Mourinho, "Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk." yanıtını verdi.
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Sebastian Szymanski'nin performansına övgüler yağdıran Mourinho, "Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane ile oynardım." açıklaması yaptı.
İsmail Yüksek'e taraftarın desteğine de değinen Portekizli teknik direktör "Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz" açıklamasında bulundu.
Hakem konusunu es geçmeyen Mourinho, "çok kötü hakem ve VAR kararlarına karşı mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.
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Bu şovmende bize çabuk uyum sagladı 5 attıgı maçta bile hakemi suçluyor 😁
Yenilip haksızlığı söylese suçu hakeme atıyor diyeceksiniz. Yenip söyleyince yine aynısını söylüyorsunuz. Ne yapsın bu senin küçük dünyandan "şovmen" diye ad... Devamını Gör
fenerden cacık olmaz bu sene de zor.
"Mourinho hakeme itiraz ediyor" diye google a aratıp anthony taylor ile fotosunu koymuşsun olm siz nası adamlarsınız :)