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Jose Mourinho Hakemlerden Dert Yandı, Oyuncularını Övdü

Jose Mourinho Hakemlerden Dert Yandı, Oyuncularını Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 00:32 Son Güncelleme: 26.08.2024 - 00:35

Fenerbahçe, Rize'den beş gollü galibiyetle dönerken maçın sonunda Mourinho yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Oyundan çıkarken Fred'in kendisiyle konuşmasıyla ilgili sorulan bir soruya Mourinho, "Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk." yanıtını verdi.

Oyundan çıkarken Fred'in kendisiyle konuşmasıyla ilgili sorulan bir soruya Mourinho, "Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk." yanıtını verdi.

Sebastian Szymanski'nin performansına övgüler yağdıran Mourinho, "Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane ile oynardım." açıklaması yaptı.

Sebastian Szymanski'nin performansına övgüler yağdıran Mourinho, "Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane ile oynardım." açıklaması yaptı.

İsmail Yüksek'e taraftarın desteğine de değinen Portekizli teknik direktör "Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz" açıklamasında bulundu.

İsmail Yüksek'e taraftarın desteğine de değinen Portekizli teknik direktör "Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hakem konusunu es geçmeyen Mourinho, "çok kötü hakem ve VAR kararlarına karşı mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.

Hakem konusunu es geçmeyen Mourinho, "çok kötü hakem ve VAR kararlarına karşı mücadele etmek zorunda kaldık" dedi.

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Cindirella Man

Bu şovmende bize çabuk uyum sagladı 5 attıgı maçta bile hakemi suçluyor 😁

BulmayinLanBeniV3

Yenilip haksızlığı söylese suçu hakeme atıyor diyeceksiniz. Yenip söyleyince yine aynısını söylüyorsunuz. Ne yapsın bu senin küçük dünyandan "şovmen" diye ad... Devamını Gör

paranoid

fenerden cacık olmaz bu sene de zor.

Erol Kayar

"Mourinho hakeme itiraz ediyor" diye google a aratıp anthony taylor ile fotosunu koymuşsun olm siz nası adamlarsınız :)