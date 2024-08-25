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Sosyal Medya Hesabından Yanlışlıkla Yaptığı Paylaşımı Sildi, Hattrick Yaptı

Sosyal Medya Hesabından Yanlışlıkla Yaptığı Paylaşımı Sildi, Hattrick Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 18:13

Chelsea'nin deplasmanda Wolverhampton'u 6-2 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Madueke, sabah bir krizin eşiğinden döndü.

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Birçok ünlü gibi futbolcuların da kamuoyu ile paylaştıkları kişisel hesaplarının haricinde bir de 'private' hesapları bulunuyor. Gizli şekilde kullandıkları hesaplar bazen kaza ile ifşa oluyor.

Birçok ünlü gibi futbolcuların da kamuoyu ile paylaştıkları kişisel hesaplarının haricinde bir de 'private' hesapları bulunuyor. Gizli şekilde kullandıkları hesaplar bazen kaza ile ifşa oluyor.

Chelsea'nin yıldızı Noni Madueke ise hesabını ifşalamasa da böyle bir hesap kulandığını belli etti. Deplasmanda sıkıldığı anlaşılan oyuncu Wolverhampton konumunu etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Chelsea'nin yıldızı Noni Madueke ise hesabını ifşalamasa da böyle bir hesap kulandığını belli etti. Deplasmanda sıkıldığı anlaşılan oyuncu Wolverhampton konumunu etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

"Bu şehirdeki her şey b*oktan" paylaşımı yapan Madueke, hatasını fark edip saniyeler içinde paylaşımını sildi ancak "ekran görüntüleri" çoktan alınmıştı.

"Bu şehirdeki her şey b*oktan" paylaşımı yapan Madueke, hatasını fark edip saniyeler içinde paylaşımını sildi ancak "ekran görüntüleri" çoktan alınmıştı.

"Yanlış hesap" diyen Madueke, hayranlarına da "çok hızlısınız" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

"Yanlış hesap" diyen Madueke, hayranlarına da "çok hızlısınız" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

Maça dair bu paylaşımla gündeme gelen Noni Madueke, öğleden sonra başlayan maça bir kez daha damga vurdu. İngiliz oyuncu 49, 58 ve 63.dakikada attığı gollerle hattrick yaptı ve 6-2 biten maçın yıldızı oldu.

Maça dair bu paylaşımla gündeme gelen Noni Madueke, öğleden sonra başlayan maça bir kez daha damga vurdu. İngiliz oyuncu 49, 58 ve 63.dakikada attığı gollerle hattrick yaptı ve 6-2 biten maçın yıldızı oldu.

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