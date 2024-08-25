Yusuf Dikeç Annesini Paylaştı, Çirkin Yorumlar Arka Arkaya Geldi

2024 Paris Olimpiyatları'na damga vuran sporcu Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı.

Bazı kullanıcılar Yusuf Dikeç’in paylaşımına ‘çirkin’ yorumlar yazdı.

Yusuf Dikeç'in paylaştığı fotoğrafa bu tarz ilk yorumu yazan 'Kürşet Hoca' kullanıcı isimli hesap aslında bir 'Troll' hesabı.. 'Kendince' trollemeye çalıştı ancak büyük tepkiler oluşunca hesabını kapatmak zorunda kaldı.