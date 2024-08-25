Yusuf Dikeç Annesini Paylaştı, Çirkin Yorumlar Arka Arkaya Geldi
Yusuf Dikeç Annesini Paylaştı, Çirkin Yorumlar Arka Arkaya Geldi
2024 Paris Olimpiyatları'na damga vuran sporcu Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı.
Bazı kullanıcılar Yusuf Dikeç’in paylaşımına ‘çirkin’ yorumlar yazdı.
Yusuf Dikeç'in paylaştığı fotoğrafa bu tarz ilk yorumu yazan 'Kürşet Hoca' kullanıcı isimli hesap aslında bir 'Troll' hesabı.. 'Kendince' trollemeye çalıştı ancak büyük tepkiler oluşunca hesabını kapatmak zorunda kaldı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran isimlerin başında gelen milli sporcu Yusuf Dikeç, gündemden düşmüyor.
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Eli cebinde yaptığı atışla ülkemize gümüş madalya getiren ekipte yer alan Dikeç, aynı zamanda bu stili ile dünyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.
Onlarca sporcu ve ünlü Dikeç'in meşhur hareketi ile poz verirken, sporcu 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.
X hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ünlülerle iletişime geçen milli sporcu, annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.
Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.
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Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yazdı.
Bazı kullanıcılar da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi yorumlarda bulundu.
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