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Spor Dünyasında Yusuf Dikeç Çılgınlığı Devam Ediyor

Spor Dünyasında Yusuf Dikeç Çılgınlığı Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:04

Paris Olimpiyatları'nda atış stili ile fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in etkisi halen sürüyor. Sporun birçok alanında kendini gösteren hareketiyle Yusuf Dikeç halen sosyal medyanın en önemli isimlerinden.

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Yusuf Dikeç, Paris'te madalyaya ulaştığımız atıcılık oyunlarındaki atış stili ile halen sevinçlere ve sosyal medyada viral içeriklere ilham olmayı sürdürüyor.

Yusuf Dikeç, Paris'te madalyaya ulaştığımız atıcılık oyunlarındaki atış stili ile halen sevinçlere ve sosyal medyada viral içeriklere ilham olmayı sürdürüyor.

Daha önce İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde gördüğümüz hareket bu kez bir transfer duyurusunda karşımıza çıktı.

Daha önce İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde gördüğümüz hareket bu kez bir transfer duyurusunda karşımıza çıktı.

Atalanta yeni transferi Bellanova'yı Yusuf Dikeç'in ikonik hareketi ile açıkladı. "Burada bir hayranınız var" mesajıyla paylaşılan tweet kısa sürede büyük ilgi gördü.

Atalanta yeni transferi Bellanova'yı Yusuf Dikeç'in ikonik hareketi ile açıkladı. "Burada bir hayranınız var" mesajıyla paylaşılan tweet kısa sürede büyük ilgi gördü.
twitter.com

Yeşil sahadan paylaşılan bu görsele bugün de pistlerden yanıt geldi. Mercedes'in Formula 1 pilotu George Russell'ın Yusuf Dikeç pozu Formula dünyası ve spor dünyasının en çok konuşulan videolarından oldu.

Yeşil sahadan paylaşılan bu görsele bugün de pistlerden yanıt geldi. Mercedes'in Formula 1 pilotu George Russell'ın Yusuf Dikeç pozu Formula dünyası ve spor dünyasının en çok konuşulan videolarından oldu.

Mercedes'in "Nasıl yaptık?" diyerek paylaştığı o video:

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