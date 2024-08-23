Icardi Kartları İptal Ettirdi, Wanda Nara Okul Masraflarını Maxi Lopez'e Ödetti
Icardi Kartları İptal Ettirdi, Wanda Nara Okul Masraflarını Maxi Lopez'e Ödetti
Mauro Icardi ile aşk hayatı gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın son hamlesi çok konuşulmuştu. Eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelen Wanda Nara'nın buluşma sebebi ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, son olarak ayrıldıklarını açıkladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılığın ardından verdiği görüntülerle gündem olmayı sürdüren Wanda Nara'ya Icardi'den kredi kartlarını kapatma hamlesi gelmişti. Icardi'nin kredi kartlarını iptal ettirdiğini Wanda Nara'nın avukatı "ekonomik şiddet" diyerek açıklamıştı.
Wanda Nara'nın daha sonra eski eşi Maxi Lopez'in yanına gitmesi ise "misilleme" olarak yorumlanmıştı. Arjantin basınına göre bu buluşmanın ardında yatan gerçekler ise farklı.
Arjantin basınına göre, Wanda Nara ve Maxi Lopez çocukların okul masrafı için bir araya geldi. Kredi kartları bloke olan Wanda, Icardi'ye bir mesaj olarak okul masraflarını ödediği için Maxi Lopez'e de teşekkür ettiği iddia edildi.
Bilindiği gibi Maxi Lopez ve Mauro Icardi takım arkadaşı iken Wanda Nara, Maxi Lopez'i aldatarak Icardi ile birlikte olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın