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Icardi Kartları İptal Ettirdi, Wanda Nara Okul Masraflarını Maxi Lopez'e Ödetti

Icardi Kartları İptal Ettirdi, Wanda Nara Okul Masraflarını Maxi Lopez'e Ödetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 14:02

Mauro Icardi ile aşk hayatı gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın son hamlesi çok konuşulmuştu. Eski eşi Maxi Lopez ile bir araya gelen Wanda Nara'nın buluşma sebebi ortaya çıktı.

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Bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, son olarak ayrıldıklarını açıkladılar.

Bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, son olarak ayrıldıklarını açıkladılar.

Ayrılığın ardından verdiği görüntülerle gündem olmayı sürdüren Wanda Nara'ya Icardi'den kredi kartlarını kapatma hamlesi gelmişti. Icardi'nin kredi kartlarını iptal ettirdiğini Wanda Nara'nın avukatı "ekonomik şiddet" diyerek açıklamıştı.

Ayrılığın ardından verdiği görüntülerle gündem olmayı sürdüren Wanda Nara'ya Icardi'den kredi kartlarını kapatma hamlesi gelmişti. Icardi'nin kredi kartlarını iptal ettirdiğini Wanda Nara'nın avukatı "ekonomik şiddet" diyerek açıklamıştı.

Wanda Nara'nın daha sonra eski eşi Maxi Lopez'in yanına gitmesi ise "misilleme" olarak yorumlanmıştı. Arjantin basınına göre bu buluşmanın ardında yatan gerçekler ise farklı.

Wanda Nara'nın daha sonra eski eşi Maxi Lopez'in yanına gitmesi ise "misilleme" olarak yorumlanmıştı. Arjantin basınına göre bu buluşmanın ardında yatan gerçekler ise farklı.

Arjantin basınına göre, Wanda Nara ve Maxi Lopez çocukların okul masrafı için bir araya geldi. Kredi kartları bloke olan Wanda, Icardi'ye bir mesaj olarak okul masraflarını ödediği için Maxi Lopez'e de teşekkür ettiği iddia edildi.

Arjantin basınına göre, Wanda Nara ve Maxi Lopez çocukların okul masrafı için bir araya geldi. Kredi kartları bloke olan Wanda, Icardi'ye bir mesaj olarak okul masraflarını ödediği için Maxi Lopez'e de teşekkür ettiği iddia edildi.

Bilindiği gibi Maxi Lopez ve Mauro Icardi takım arkadaşı iken Wanda Nara, Maxi Lopez'i aldatarak Icardi ile birlikte olmuştu.

Bilindiği gibi Maxi Lopez ve Mauro Icardi takım arkadaşı iken Wanda Nara, Maxi Lopez'i aldatarak Icardi ile birlikte olmuştu.

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