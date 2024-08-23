Kenan Yıldız'ın Çalımı Antrenmanda Alkış Aldı, Hurşut Meriç'i Hatırlattı
Kenan Yıldız'ın Çalımı Antrenmanda Alkış Aldı, Hurşut Meriç'i Hatırlattı
İrfan Can Kahveci'nin röportajı sonrası Hurşut Meriç'le bütünleşen çalım bu kez Kenan Yıldız ile gündeme geldi.
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Kendine has oyun stili ve çalımlarıyla özellikle Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş yıldızlara etki eden Hurşut Meriç, yine kendine özgü çalımıyla bir kez daha gündeme geldi.
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İrfan Can Kahveci ile ligimizde çok konuşulan çalım, tecrübeli oyuncunun röportajıyla asıl sahibini bulmuştu. "Ustasına" saygıyı ihmal etmeyen İrfan, "Bu çalımı Gençlerbirliği altyapısındayken Hurşut Meriç bana öğretti" demişti.
Aynı çalımı geçtiğimiz sezon Arda Güler'den de görmüştük. Arda'nın da hem Gençlerbirliği altyapısından yetişmesi hem de İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe'de geçirdiği günler tekrar Hurşut Meriç'i hatırlatmıştı.
Bu şık çalımı son olarak genç milli takımlardan itibaren Arda Güler ile arkadaşlığı bilinen Kenan Yıldız'dan izledik. Kenan'ın çalımı ve golü de Juventus antrenmanında alkış aldı.
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