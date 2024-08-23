Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transferi İçin İlginç Bir İddia Geldi
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transferi İçin İlginç Bir İddia Geldi
Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda adeta Galatasaray'ı ipten alan Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gelişi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemize Beşiktaş transferi ile giriş yapan Batshuayi daha sonra Fenerbahçe forması giymiş, oyuna sonradan girerek attığı gollerle Fenerbahçe'ye kritik maçlar kazandırmıştı. Batshuayi ile sürpriz bir şekilde sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, oyuncusunu Galatasaray'a kaptırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'a transfer olan Batshuayi alışkanlıklarını değiştirmedi burada da sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle takımını ipten aldı.
Batshuayi, Galatasaray'ın 2-0 geride olduğu maçta oyuna girerek iki gol attı ve takımına beraberliği sağladı. Son dakikada gole engel olamasalar da İstanbul'a avantajlı dönüyorlar. Bu golden sonra spor dünyası Batshuayi'nin transferi için ilginç bir iddiayı konuşuyor.
Michy Batshuayi ve Dries Mertens'in milli takımdan arkadaşlıkları İstanbul'da da sürdü. İki Belçikalı izin günlerini İstanbul'da hep bir arada geçirdi.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre ikilinin birlikte zaman geçirmesine Ali Koç'tan uyarı geldi; Batshuayi'nin Mertens'le tatillerinin sorgulanması ipleri koparan nokta oldu. Bunu bilen Erden Timur'un devreye girmesiyle Belçikalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın