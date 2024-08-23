Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transferi İçin İlginç Bir İddia Geldi

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transferi İçin İlginç Bir İddia Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 10:51

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda adeta Galatasaray'ı ipten alan Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gelişi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemize Beşiktaş transferi ile giriş yapan Batshuayi daha sonra Fenerbahçe forması giymiş, oyuna sonradan girerek attığı gollerle Fenerbahçe'ye kritik maçlar kazandırmıştı. Batshuayi ile sürpriz bir şekilde sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, oyuncusunu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Ülkemize Beşiktaş transferi ile giriş yapan Batshuayi daha sonra Fenerbahçe forması giymiş, oyuna sonradan girerek attığı gollerle Fenerbahçe'ye kritik maçlar kazandırmıştı. Batshuayi ile sürpriz bir şekilde sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, oyuncusunu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi alışkanlıklarını değiştirmedi burada da sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle takımını ipten aldı.

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi alışkanlıklarını değiştirmedi burada da sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle takımını ipten aldı.

Batshuayi, Galatasaray'ın 2-0 geride olduğu maçta oyuna girerek iki gol attı ve takımına beraberliği sağladı. Son dakikada gole engel olamasalar da İstanbul'a avantajlı dönüyorlar. Bu golden sonra spor dünyası Batshuayi'nin transferi için ilginç bir iddiayı konuşuyor.

Batshuayi, Galatasaray'ın 2-0 geride olduğu maçta oyuna girerek iki gol attı ve takımına beraberliği sağladı. Son dakikada gole engel olamasalar da İstanbul'a avantajlı dönüyorlar. Bu golden sonra spor dünyası Batshuayi'nin transferi için ilginç bir iddiayı konuşuyor.

Michy Batshuayi ve Dries Mertens'in milli takımdan arkadaşlıkları İstanbul'da da sürdü. İki Belçikalı izin günlerini İstanbul'da hep bir arada geçirdi.

Michy Batshuayi ve Dries Mertens'in milli takımdan arkadaşlıkları İstanbul'da da sürdü. İki Belçikalı izin günlerini İstanbul'da hep bir arada geçirdi.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre ikilinin birlikte zaman geçirmesine Ali Koç'tan uyarı geldi; Batshuayi'nin Mertens'le tatillerinin sorgulanması ipleri koparan nokta oldu. Bunu bilen Erden Timur'un devreye girmesiyle Belçikalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre ikilinin birlikte zaman geçirmesine Ali Koç'tan uyarı geldi; Batshuayi'nin Mertens'le tatillerinin sorgulanması ipleri koparan nokta oldu. Bunu bilen Erden Timur'un devreye girmesiyle Belçikalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın