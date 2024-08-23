Ayrılacağı Konuşulan Merih Demiral Suudi Arabistan'da Kalmaya Karar Verdi
Ayrılacağı Konuşulan Merih Demiral Suudi Arabistan'da Kalmaya Karar Verdi
EURO 2024 döneminde milli takımımız adına en çok konuşulan isimlerden biri Merih Demiral'dı. Gol sevinci ile gündem olan oyuncu kariyeri ile ilgili yeni bir karara imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son ayların en tartışmalı isimlerinden olan Merih Demiral, kulüp kariyeri için kararını verdi. Avrupa'ya dönmek istediği ve Suudi Arabistan'daki takımının da kendisi ile yolları ayırmak istediği söylenen Merih'in kararı bir kez daha şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EURO 2024'teki gol sevincinin ardından kulübü Al Ahli'nin tepkisini çektiği iddia edilen Merih Demiral'ı kulübünün istemediği ve satış listesine koyduğu söylenmişti.
Fabrizio Romano'nun dün duyurduğu transfer haberi ise bu söylentilere son verdi. İtalyan gazeteci Merih'in Al Ahli'de kariyerine devam etmek istediği ve Suudi Pro Lig'de bir sezon daha forma giyeceğini duyurdu.
Merih Demiral, daha önce Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçında Atatürk'e yapılan saygısızlık için sosyal medyadan tepki göstermediği için ülkemizde eleştiri almıştı. Merih daha sonra EURO 2024'teki gol sevinci sonrası UEFA'dan ceza aldıktan sonra övgüler alırken büyük bir grup bu kez de bu hareketi için eleştirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın