Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak Herif" Sözünü Cenk Ergün'e Dediği İddia Edildi

Galatasaray'ın kendi evinde on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu gündem olmuştu. Bugün o video yeni bir iddia ile yeniden gündemde. Mert Hakan Yandaş'a söylendiği iddia edilen sözün adresinin bir başkası olduğu iddia edildi.