Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak Herif" Sözünü Cenk Ergün'e Dediği İddia Edildi
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Korkak Herif" Sözünü Cenk Ergün'e Dediği İddia Edildi
Galatasaray'ın kendi evinde on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu gündem olmuştu. Bugün o video yeni bir iddia ile yeniden gündemde. Mert Hakan Yandaş'a söylendiği iddia edilen sözün adresinin bir başkası olduğu iddia edildi.
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Fenerbahçe derbisinin ardından söz konusu video:
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İlk olarak bu sözlerin hedefinin maçın hakemi ya da sonrasında yaşanan gerilim sebebiyle Mert Hakan ve bazı Fenerbahçeli futbolcular olabileceği iddia edilmişti.
Sonrasında bu sözlerin muhatabının teknik direktör Okan Buruk olduğu iddia edilse de sonraki hafta gelen şampiyonlukla bu sözler unutulup gitti. Ancak bugün gelinen süreçte sözlerin hedefinin bir başkası olduğu iddia edilmeye başlandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasındaki sözlerinin dışarı sızdırılması, kaptanlığının alınması gibi süreçlerin ardından bu sözlerin muhatabının Cenk Ergün olduğu iddia edildi. Videoda yanından geçerken ikili birbirinin yüzüne bakmazken Kerem'in "Korkak Herif" diye söylendiği görülüyor.
Söz konusu iddiayı başlatan tweet:
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Bunun üzerine Galatasaraylı taraftarlar daha önce Sabri Sarıoğlu'nun da bir röportajda Cenk Ergün'ü suçlamasını hatırlattı:
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