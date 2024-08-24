Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Kerem'i Sattık Ama Kendisi Gitmedi
Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Kerem'i Sattık Ama Kendisi Gitmedi
Galatasaray'da sıkıntılı bir dönemden geçen, gidip gitmeyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın transfer izni verdiği, anlaşılan rakam sebebiyle de Kerem'e "mobbing" uygulandığı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak kaptanlık bandı da elinden alınan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kerem için Spartak Moskova ile anlaştıklarını söyledi. Hatipoğlu, "Kendisinin Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Rusya'dan Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Oooooooooo, çok kritiiiiiik