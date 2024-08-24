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Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Kerem'i Sattık Ama Kendisi Gitmedi

Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu: Kerem'i Sattık Ama Kendisi Gitmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 17:40

Galatasaray'da sıkıntılı bir dönemden geçen, gidip gitmeyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi.

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Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın transfer izni verdiği, anlaşılan rakam sebebiyle de Kerem'e "mobbing" uygulandığı iddia edilmişti.

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın transfer izni verdiği, anlaşılan rakam sebebiyle de Kerem'e "mobbing" uygulandığı iddia edilmişti.

Son olarak kaptanlık bandı da elinden alınan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Son olarak kaptanlık bandı da elinden alınan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kerem için Spartak Moskova ile anlaştıklarını söyledi. Hatipoğlu, "Kendisinin Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Rusya'dan Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kerem için Spartak Moskova ile anlaştıklarını söyledi. Hatipoğlu, "Kendisinin Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Rusya'dan Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.
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Erol Kayar

Oooooooooo, çok kritiiiiiik