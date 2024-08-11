Pozuyla Gündem Olan Yusuf Dikeç'in Almanya'daki Grafitisine Yazılarla Zarar Verildi!
Pozuyla Gündem Olan Yusuf Dikeç'in Almanya'daki Grafitisine Yazılarla Zarar Verildi!
Yusuf Dikeç'in bütün dünyayı etkisi altına alan ikonik pozu, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park'taki bir duvara çizildi. Çizime kısa süre içinde zarar verildiği görüldü.
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Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ülkemize gümüş madalya getirmişti.
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Tarihi başarının ardından Yusuf Dikeç'in atış stili ve duruşu, tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
Dikkatleri üzerine toplayan Dikeç, son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesine konu oldu.
51 yaşındaki milli sporcunun viral olan pozu, Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles, rumuz ismiyle EME Freethinker tarafından duvara resmedildi.
Parka gelen ziyaretçiler, Dikeç’in grafitisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Ancak, kısa bir süre sonra çizime zarar verildiği görüldü.
Çizimin son hali 👇
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