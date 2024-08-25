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1.Lig Ekiplerinden Kocaelispor Müzesindeki Kupayı Kaybetti

1.Lig Ekiplerinden Kocaelispor Müzesindeki Kupayı Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:20

TFF.1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kayıp şampiyonluk kupasının şoku yaşanıyor.

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Ülkenin köklü kulüplerinden Kocaelispor, 3.Lig'den 2.Lig'e çıkarken müzesine kattığı kupayı kaybetti. Kaybı başkan açıkladı.

Ülkenin köklü kulüplerinden Kocaelispor, 3.Lig'den 2.Lig'e çıkarken müzesine kattığı kupayı kaybetti. Kaybı başkan açıkladı.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulübü devraldıktan sonra sayım ve inceleme yaptıklarını bu sayım sonucunda eksiklerden birinin de şampiyonluk kupası olduğunu söyledi. 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kupasının nerede olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulübü devraldıktan sonra sayım ve inceleme yaptıklarını bu sayım sonucunda eksiklerden birinin de şampiyonluk kupası olduğunu söyledi. 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kupasının nerede olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kocaelispor Başkanı Durul, Kocaeli halkına çağrı yaparak, "Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım” dedi.

Kocaelispor Başkanı Durul, Kocaeli halkına çağrı yaparak, "Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım” dedi.

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