1.Lig Ekiplerinden Kocaelispor Müzesindeki Kupayı Kaybetti
1.Lig Ekiplerinden Kocaelispor Müzesindeki Kupayı Kaybetti
TFF.1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kayıp şampiyonluk kupasının şoku yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin köklü kulüplerinden Kocaelispor, 3.Lig'den 2.Lig'e çıkarken müzesine kattığı kupayı kaybetti. Kaybı başkan açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulübü devraldıktan sonra sayım ve inceleme yaptıklarını bu sayım sonucunda eksiklerden birinin de şampiyonluk kupası olduğunu söyledi. 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kupasının nerede olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı.
Kocaelispor Başkanı Durul, Kocaeli halkına çağrı yaparak, "Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Şaşılacak bir durum değil. Türkiye'deki büyük kuruluşların kendi içlerinde neler döndüğünden haberleri yoktur. Belki %1'lik tam anlamıyla kurumsal firmalar i... Devamını Gör
En son kimde ise ondadır...