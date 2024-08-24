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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Santarelli İçin Sözleşme Açıklaması

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Santarelli İçin Sözleşme Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 23:16

Daniele Santarelli'nin 2+4 olarak imzalanan mukavelesi ile ilgili son günlerde çıkan söylentilere son noktayı Üstündağ koydu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, 'Santarelli'nin performansından memnunum' dedi.

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2+4 yıllık mukavele imzalayan ve bu mukavelenin iki yıllık dönemini dolduran Daniele Santarelli'nin devam edip etmeyeceği soru işareti yaratmıştı.

2+4 yıllık mukavele imzalayan ve bu mukavelenin iki yıllık dönemini dolduran Daniele Santarelli'nin devam edip etmeyeceği soru işareti yaratmıştı.

Söylentilere son noktayı koyan Mehmet Akif Üstündağ, Los Angeles'ı işaret etti. Santarelli'den memnuniyetini dile getiren Üstündağ, "Ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu." açıklamasını yaptı.

Söylentilere son noktayı koyan Mehmet Akif Üstündağ, Los Angeles'ı işaret etti. Santarelli'den memnuniyetini dile getiren Üstündağ, "Ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu." açıklamasını yaptı.

Kontratın süresine dair gelen soruya ise Üstündağ, "Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar bizde devam edecek." dedi.

Kontratın süresine dair gelen soruya ise Üstündağ, "Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar bizde devam edecek." dedi.

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