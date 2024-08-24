Galatasaray'ın 3 Kupalı Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Mesajı Geldi

'Galatasaray Kongre Üyesiyim. Galatasaraylıyım ancak profesyonelliğim ayrı tarafta. Önceden farklı bakıyordum. Fenerbahçe'den teklif gelirse gitmem gibi. Bugün bir teknik direktörün her kulüpte çalışabilmesi lazım. Eğer Fenerbahçe bir Galatasaraylı olarak bana ihtiyaç duyarsa giderim. Önemli olan bu dostluğu sürekli hale getirebilmek. Artık böyle düşünüyorum.'