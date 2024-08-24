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Galatasaray'ın 3 Kupalı Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Mesajı Geldi

Galatasaray'ın 3 Kupalı Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Mesajı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 21:07

Galatasaray ile üç kupa kazanarak kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan Hamza Hamzaoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Galatasaray'da futbolculuk dönemi de geçiren tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe - Galatasaray rekabetine değindi.

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Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile kısa sürede talip oldukları üç kupayı da kazanarak kulüp tarihine geçmişti.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile kısa sürede talip oldukları üç kupayı da kazanarak kulüp tarihine geçmişti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig ve 1.Lig'de takımlar çalıştıran Hamzaoğlu bir süredir takım çalıştırmıyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig ve 1.Lig'de takımlar çalıştıran Hamzaoğlu bir süredir takım çalıştırmıyor.

Hamza Hamzaoğlu, katıldığı bir programda Galatasaray'a dair soruları yanıtladı. "Muslera sezon başı böyle performanslar verebiliyor, sezon içinde form tutan bir oyuncu" diyen Hamzaoğlu, takım içindeki yerli oyuncular aleyhine maaş dengesizlikleri konusunda da yönetimi uyardı.

Hamza Hamzaoğlu, katıldığı bir programda Galatasaray'a dair soruları yanıtladı. "Muslera sezon başı böyle performanslar verebiliyor, sezon içinde form tutan bir oyuncu" diyen Hamzaoğlu, takım içindeki yerli oyuncular aleyhine maaş dengesizlikleri konusunda da yönetimi uyardı.

"Galatasaray'dan teklif gelirse gider misiniz tekrar?" sorusuna "Böyle bir görev düşerse her zaman hazırım" diyen Hamzaoğlu, Fenerbahçe'den gelebilecek teklifle ilgili de samimi bir açıklama yaptı:

"Galatasaray'dan teklif gelirse gider misiniz tekrar?" sorusuna "Böyle bir görev düşerse her zaman hazırım" diyen Hamzaoğlu, Fenerbahçe'den gelebilecek teklifle ilgili de samimi bir açıklama yaptı:

'Galatasaray Kongre Üyesiyim. Galatasaraylıyım ancak profesyonelliğim ayrı tarafta. Önceden farklı bakıyordum. Fenerbahçe'den teklif gelirse gitmem gibi. Bugün bir teknik direktörün her kulüpte çalışabilmesi lazım. Eğer Fenerbahçe bir Galatasaraylı olarak bana ihtiyaç duyarsa giderim. Önemli olan bu dostluğu sürekli hale getirebilmek. Artık böyle düşünüyorum.'

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