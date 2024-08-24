Galatasaray'ın 3 Kupalı Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Mesajı Geldi
Galatasaray'ın 3 Kupalı Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe Mesajı Geldi
Galatasaray ile üç kupa kazanarak kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan Hamza Hamzaoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Galatasaray'da futbolculuk dönemi de geçiren tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe - Galatasaray rekabetine değindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile kısa sürede talip oldukları üç kupayı da kazanarak kulüp tarihine geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig ve 1.Lig'de takımlar çalıştıran Hamzaoğlu bir süredir takım çalıştırmıyor.
Hamza Hamzaoğlu, katıldığı bir programda Galatasaray'a dair soruları yanıtladı. "Muslera sezon başı böyle performanslar verebiliyor, sezon içinde form tutan bir oyuncu" diyen Hamzaoğlu, takım içindeki yerli oyuncular aleyhine maaş dengesizlikleri konusunda da yönetimi uyardı.
"Galatasaray'dan teklif gelirse gider misiniz tekrar?" sorusuna "Böyle bir görev düşerse her zaman hazırım" diyen Hamzaoğlu, Fenerbahçe'den gelebilecek teklifle ilgili de samimi bir açıklama yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın