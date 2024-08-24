Manchester United Maçından Futbol Komedi Programlarına Katkı
Manchester United Maçından Futbol Komedi Programlarına Katkı
Brighton deplasmanına çıkan Manchester United futbolcuları istemeden akıllara durgunluk verecek bir hataya imza attı.
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1-0 geriye düştüğü Brighton deplasmanında Amad Diallo ile eşitliği sağlayan Manchester United 71. dakikada öne geçme fırsatı buldu.
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Garnacho'nun kaleye gönderdiği topa çizgi üzerinde istemeden dokunan Joshua Zirkzee uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.
Manchester United'ın iptal edilen golü:
İptal edilen golün ardından büyük şaşkınlık yaşayan Manchester Unitedlı futbolcular 90+5'te gelen Brighton golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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