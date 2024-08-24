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Manchester United Maçından Futbol Komedi Programlarına Katkı

Manchester United Maçından Futbol Komedi Programlarına Katkı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:30 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 18:36

Brighton deplasmanına çıkan Manchester United futbolcuları istemeden akıllara durgunluk verecek bir hataya imza attı.

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1-0 geriye düştüğü Brighton deplasmanında Amad Diallo ile eşitliği sağlayan Manchester United 71. dakikada öne geçme fırsatı buldu.

1-0 geriye düştüğü Brighton deplasmanında Amad Diallo ile eşitliği sağlayan Manchester United 71. dakikada öne geçme fırsatı buldu.

Garnacho'nun kaleye gönderdiği topa çizgi üzerinde istemeden dokunan Joshua Zirkzee uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.

Garnacho'nun kaleye gönderdiği topa çizgi üzerinde istemeden dokunan Joshua Zirkzee uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.

Manchester United'ın iptal edilen golü:

İptal edilen golün ardından büyük şaşkınlık yaşayan Manchester Unitedlı futbolcular 90+5'te gelen Brighton golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İptal edilen golün ardından büyük şaşkınlık yaşayan Manchester Unitedlı futbolcular 90+5'te gelen Brighton golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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