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Filistin Paylaşımı Nedeniyle Sözleşmesi Feshedildi, Kazandığı Tazminatı Filistin'e Yolladı

Filistin Paylaşımı Nedeniyle Sözleşmesi Feshedildi, Kazandığı Tazminatı Filistin'e Yolladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 20:22

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı adını verdiği harekatın ardından İsrail'in ablukası altında kalan Gazze için birçok kişi dayanışma mesajı yayınlamıştı. Avrupa, katı bir tutum sergileyerek dayanışma mesajı yayınlayan yazarlar, sanatçılar, sporcular üzerinde ambargo uygularken El Ghazi de bu durumdan nasibini almıştı.

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Anwar El Ghazi, Mainz forması giyerken önce Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ardından da sözleşmesi feshedilmişti.

Anwar El Ghazi, Mainz forması giyerken önce Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ardından da sözleşmesi feshedilmişti.

Bugünlerde Cardiff forması giyen El Ghazi, sözleşmesi feshedildikten sonra Mainz kulübüne tazminat davası açmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Mainz'ın El Ghazi'ye tazminat vermesine hükmedildi.

Bugünlerde Cardiff forması giyen El Ghazi, sözleşmesi feshedildikten sonra Mainz kulübüne tazminat davası açmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Mainz'ın El Ghazi'ye tazminat vermesine hükmedildi.

El Ghazi, kazandığı 1,7 milyon €'luk tazminatın 500 bin €'sunu Filistin'e destek vermek için bağışlayacağını açıkladı. El Ghazi yaptığı açıklamada Mainz'a da teşekkür etmeyi unutmadı:

El Ghazi, kazandığı 1,7 milyon €'luk tazminatın 500 bin €'sunu Filistin'e destek vermek için bağışlayacağını açıkladı. El Ghazi yaptığı açıklamada Mainz'a da teşekkür etmeyi unutmadı:

'Mainz'e, benim aracılığımla Filistin'e verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim.'

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