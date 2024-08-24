Filistin Paylaşımı Nedeniyle Sözleşmesi Feshedildi, Kazandığı Tazminatı Filistin'e Yolladı
Filistin Paylaşımı Nedeniyle Sözleşmesi Feshedildi, Kazandığı Tazminatı Filistin'e Yolladı
7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı adını verdiği harekatın ardından İsrail'in ablukası altında kalan Gazze için birçok kişi dayanışma mesajı yayınlamıştı. Avrupa, katı bir tutum sergileyerek dayanışma mesajı yayınlayan yazarlar, sanatçılar, sporcular üzerinde ambargo uygularken El Ghazi de bu durumdan nasibini almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anwar El Ghazi, Mainz forması giyerken önce Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ardından da sözleşmesi feshedilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugünlerde Cardiff forması giyen El Ghazi, sözleşmesi feshedildikten sonra Mainz kulübüne tazminat davası açmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Mainz'ın El Ghazi'ye tazminat vermesine hükmedildi.
El Ghazi, kazandığı 1,7 milyon €'luk tazminatın 500 bin €'sunu Filistin'e destek vermek için bağışlayacağını açıkladı. El Ghazi yaptığı açıklamada Mainz'a da teşekkür etmeyi unutmadı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın