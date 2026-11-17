Pazar büyüdükçe sipariş ve iade sayısı da arttı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticaret hacmi 2019'da 136 milyar lirayken 2025'te 34 kat büyüyerek 4 trilyon 567 milyar liraya çıktı. Perakende e-ticaret 2 trilyon 457 milyar liraya, hızlı ticaret 388,7 milyar liraya ulaştı. Toplam işlem sayısı 5 milyar 940 milyonu buldu.

Bu kalabalığın içinde platformlar, kötüye kullanımı önlemek için müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını daha yakından izliyor. Olağan dışı ya da şüpheli bulunan işlemlerde iadeler sıkı denetime alınıyor. Kampanya ve kupon hakları daralıyor, üyelik ayrıcalıkları ile taksit seçenekleri azalıyor.