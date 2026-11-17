E-Ticarette Çok İade Eden ve Olumsuz Yorum Yapanlar Kara Listede: Hesaplar Kapatılabiliyor
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Online alışverişte sık iade yapan ve olumsuz yorum bırakan müşteriler, e-ticaret platformlarının kara listesine alınıyor. Bu kullanıcıların iadeleri sıkı denetime giriyor, kampanya ve üyelik avantajları kısılıyor, hesapları ise askıya alınabiliyor. Tüketici dernekleri yasal cayma hakkını kullanmanın tek başına suistimal sayılamayacağını vurguluyor.
[Kaynak: Türkiye Gazetesi]
Platformlar iadesi çok, yorumu sert müşterilerin kampanya ve taksit haklarını daraltıyor.
Bazı hesaplar askıya alınıyor, bazıları tamamen kapatılıyor.
Dernekler cayma hakkında ürün sayısı sınırı olmadığını hatırlatıyor: 10 ürünün tamamı bile iade edilebilir.
İngiliz moda devi ASOS, 2025'te bazı müşterilerin hesaplarını iade davranışları yüzünden kapattı.
ABD'de iade geçmişinden risk puanı çıkarıldığı iddiası mahkemeye taşındı.
Hesabı kapatılan ya da iadesi engellenen tüketiciler Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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