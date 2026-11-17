Annelerimizin Tarif Defterinden Çıkan Birbirinden Yaratıcı 13 Yemek İsmi
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Bir zamanlar internette tarif aramak diye bir şey yoktu, tarifler komşudan, kabul gününden, telefondan deftere geçerdi! 📒 O defterlerdeki yemek isimleri de ayrı bir dünyaydı: yarısı uydurma, yarısı tarifi verenin adıyla anılırdı. Eminiz sizin evde de böyle bir defter hâlâ bir çekmecede duruyordur. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Sodalı börek (yalancı su böreği)
2. Çaylı değişik kek (süt koyma)
3. Şengül'ün un kurabiyesi (kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğur)
4. Genç kız rüyası (ceviz yerine fındık koy)
5. Prenses tatlısı (yalancı tavukgöğsü gibi)
6. Bisküvili pasta (pötüförlü olacak)
7. Şükran'ın günde yaptığı poğaça (mayalı olacak)
8. Mayonezli sosyete salatası (yoğurtlu da olur)
9. Kabak öğreten (Necati sevmeyebilir bunu)
10. Hayriye'nin görümcesinin ıslak keki (Kunta Kinte)
11. Kolay revani (şerbet ılık, tatlı soğukken şerbeti dök)
12. Nurten'in kalıp kısırı (salçayı bol koy, kek kalıbına bas)
13. Yeni gelinin patates salatası (soğanı ince doğra, kayınvalide bakıyor)
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