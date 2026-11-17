Bir zamanlar internette tarif aramak diye bir şey yoktu, tarifler komşudan, kabul gününden, telefondan deftere geçerdi! 📒 O defterlerdeki yemek isimleri de ayrı bir dünyaydı: yarısı uydurma, yarısı tarifi verenin adıyla anılırdı. Eminiz sizin evde de böyle bir defter hâlâ bir çekmecede duruyordur. Buyurun, beraber bakalım! 👇