Limon Piyasası Nedir? İkinci El Alışverişte Kaliteli Ürünleri Bulmak Neden Zorlaşabilir?

İkinci el bir araba ilanına bakarken 'Bu kadar temizse neden satıyor?' diye düşündüysen, aslında bir Nobel ödüllü teoriyi bizzat yaşamışsın demektir. Satıcı ürünü senden çok daha iyi tanıyor ve bu küçük bilgi farkı, koca bir piyasanın işleyişini değiştirebiliyor. Limon piyasası tam olarak bu durumu anlatıyor.