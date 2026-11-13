Limon Piyasası Nedir? İkinci El Alışverişte Kaliteli Ürünleri Bulmak Neden Zorlaşabilir?
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İkinci el bir araba ilanına bakarken 'Bu kadar temizse neden satıyor?' diye düşündüysen, aslında bir Nobel ödüllü teoriyi bizzat yaşamışsın demektir. Satıcı ürünü senden çok daha iyi tanıyor ve bu küçük bilgi farkı, koca bir piyasanın işleyişini değiştirebiliyor. Limon piyasası tam olarak bu durumu anlatıyor.
1. Kavram 1970'te bir makaleyle doğdu
2. Neden "limon"?
3. Asıl mesele: Bilgi asimetrisi
4. Alıcı "ortalama" fiyat önermeye başlar
5. Kaliteli ürünün sahibi tezgâhtan çekilebilir
6. Her ikinci el ürün limon değil
7. Garanti, satıcının kendine güvendiğini gösterir
8. Bağımsız gözler bilgi farkını kapatır
9. Puanlar ve yorumlar dijital bir çözüm
10. Bu teori sadece arabalarla sınırlı değil
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