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Limon Piyasası Nedir? İkinci El Alışverişte Kaliteli Ürünleri Bulmak Neden Zorlaşabilir?

etiket Limon Piyasası Nedir? İkinci El Alışverişte Kaliteli Ürünleri Bulmak Neden Zorlaşabilir?

Onur Şahin
Onur Şahin - Onedio Editörü
13.11.2026 - 15:01
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İkinci el bir araba ilanına bakarken 'Bu kadar temizse neden satıyor?' diye düşündüysen, aslında bir Nobel ödüllü teoriyi bizzat yaşamışsın demektir. Satıcı ürünü senden çok daha iyi tanıyor ve bu küçük bilgi farkı, koca bir piyasanın işleyişini değiştirebiliyor. Limon piyasası tam olarak bu durumu anlatıyor.

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1. Kavram 1970'te bir makaleyle doğdu

Eski model, klasik bir otomobil

Ekonomist George Akerlof, 'The Market for 'Lemons'' adlı makalesinde ikinci el araba piyasasını inceledi. Bu çalışma, bilgi asimetrisi üzerine yaptığı katkılarla birlikte ona 2001 yılında Michael Spence ve Joseph Stiglitz'le paylaştığı Nobel Ekonomi Ödülü'nü getirdi.

2. Neden "limon"?

Beyaz zemin üzerine dağılmış limonlar

Amerikan argosunda dışı parlak görünen ama içinden sorun çıkan, düşük kaliteli arabaya 'lemon' yani limon deniyor. Kaliteli olanlara ise şeftali (peach) benzetmesi yapılıyor. Yani limon, meyveden çok 'görünüşe aldanma' uyarısı.

3. Asıl mesele: Bilgi asimetrisi

Açık kaputun altında motoru onaran bir tamirci

Satıcı arabanın kaza geçmişini, motorun huylarını, bakımın aksayıp aksamadığını bilir; alıcı ise genellikle bilmez. Taraflardan birinin diğerinden çok daha fazla bilgiye sahip olmasına bilgi asimetrisi deniyor ve limon piyasasının bütün düğümü burada.

4. Alıcı "ortalama" fiyat önermeye başlar

El sıkışan iki kişi

Hangi arabanın iyi, hangisinin kötü olduğunu ayırt edemeyen alıcı, riski hesaba katıp ortalama bir kaliteye göre fiyat teklif eder. Bu teklif, sorunlu araba için cömert, gerçekten bakımlı araba için ise düşük kalır.

5. Kaliteli ürünün sahibi tezgâhtan çekilebilir

Çimenlikte duran bir garaj satışı tabelası

Bakımlı arabasının değerinin altında fiyat teklif alan satıcı, 'Bu paraya satmam' deyip vazgeçebilir. Piyasada kalan ürünlerin ortalama kalitesi düşer, alıcı daha da temkinli olur ve döngü kendini besler. Akerlof'un modelinde bu döngü, en uç durumda piyasanın neredeyse tamamen kurumasına yol açabiliyor.

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6. Her ikinci el ürün limon değil

Kasalarda satışa sunulan ikinci el kitaplar

Teori, ikinci el ürünlerin kötü ya da satıcıların dürüst olmadığını söylemiyor. Bakımlı ürünler ve dürüst satıcılar elbette var; sorun, alıcının bunları dışarıdan ayırt etmesinin zor olması. Yani mesele ürünün kendisinden çok, güvenilir bilgiye erişim.

7. Garanti, satıcının kendine güvendiğini gösterir

Üst üste yığılmış alışveriş fişleri

Ekonomistler buna sinyal verme diyor. Ürününe garanti veren ya da iade imkânı tanıyan satıcı, 'Arkasında duruyorum' mesajı verir; çünkü sorunlu bir ürün için bu sözü vermek ona pahalıya patlar. Bu yüzden garanti, fiyattan bağımsız olarak bilgi değeri taşır.

8. Bağımsız gözler bilgi farkını kapatır

Atölyede bir aracın içinde çalışan tamirci

Ekspertiz raporu, servis kayıtları ya da bağımsız bir ustanın kontrolü, satıcının bildiği şeyleri alıcının da görmesini sağlar. Biraz zaman ve maliyet gerektirse de belirsizliği azaltıp makul bir fiyatta anlaşmayı kolaylaştırır.

9. Puanlar ve yorumlar dijital bir çözüm

Akıllı telefonundan alışveriş yapan bir kişi

İnternetteki ikinci el platformlarında satıcı puanları, alıcı yorumları ve doğrulanmış profiller, ilk kez karşılaştığın birine güvenmeyi kolaylaştırıyor. Yine de puanların da manipüle edilebileceğini unutmamak ve ilanı kendi gözünle değerlendirmek gerekiyor.

10. Bu teori sadece arabalarla sınırlı değil

Ekranı çatlamış bir akıllı telefon

Aynı mantık sigortadan iş piyasasına, yenilenmiş telefondan ev kiralamaya kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Bir tarafın daha çok bildiği her alışverişte, bilgi farkını kapatacak garanti, belge ya da itibar gibi araçlar kilit rol oynuyor.

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Onur Şahin
Onur Şahin
Onedio Editörü
Kalbi Kırıklar Bankası'nda part time çıkıkçı - Zaman yolcusu - Eski bayram övücü
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